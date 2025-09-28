Cazul ciudat petrecut în inima Moldovei, în anul 1517. Evenimentul se regăsește și în Letopisețul Țării Moldovei

De peste cinci secole, cerul României a fost martorul unor apariții stranii, de la fenomene relatate în cronici medievale până la cazuri militare și fotografii analizate de experți. Specialiștii ASFAN au realizat o cronologie a acestor evenimente, care continuă să intrige opinia publică.

Fenomenul obiectelor zburătoare neidentificate continuă să stârnească interesul public și al specialiștilor. În România, cercetarea cazurilor OZN este coordonată, din 2007, de Asociația pentru Studiul Fenomenelor Aerospațiale Neidentificate (ASFAN), structură care funcționează în cadrul Observatorului Astronomic din București.

Asociația reunește ufologi și specialiști din diverse domenii și are rolul de a documenta și analiza aparițiile raportate de martori sau consemnate în presa vremii.

Pe site-ul ASFAN este disponibilă o cronologie a celor mai importante cazuri OZN din România, care pornește din epoca medievală și ajunge până în contemporaneitate. Multe dintre relatările păstrate ridică întrebări fără răspuns, oscilând între explicații naturale, interpretări militare sau ipoteze extraterestre.

Potrivit cercetătorilor ASFAN, prima relatare de tip OZN pe teritoriul României datează din anul 1517, în timpul domniei lui Bogdan al III-lea. Evenimentul a fost consemnat în Letopisețul Țării Moldovei, unde cronicarii notează apariția unei figuri strălucitoare pe cer:

„Samn mare s-au arătat pe ceriu, c-au strălucit despre miazănoapte ca un chip de om, de-au stătut multă vreme şi iară s-au ascuns în văzduh.”

Relatarea este considerată de istorici una dintre cele mai vechi mențiuni scrise despre un fenomen aerian neobișnuit în spațiul românesc. Textul a fost readus în atenția publicului modern în 1968, printr-un articol publicat în revista „Magazin Istoric”.

O altă perioadă marcată de apariții ciudate a fost anul 1913, când timp de o lună au fost raportate 23 de cazuri de obiecte luminoase rotunde, observate mai ales deasupra unor unități militare din Brăila, Iași și Târgoviște.

Martorii au descris lumini intense, uneori de culoare albăstruie, care se deplasau la mare viteză și păreau să urmărească formațiuni de soldați. În unele situații, militarii au tras cu tunurile, în încercarea de a alunga „farfuriile zburătoare”.

Ministerul Apărării de la acea vreme a oferit însă o explicație pragmatică, afirmând că ar fi fost vorba de avioane rusești aflate în misiuni de recunoaștere. Presa epocii a speculat intens subiectul, oscilând între ipoteza spionajului militar și cea a unor apariții inexplicabile.

Cel mai cunoscut episod OZN din România este cel din Pădurea Baciu, județul Cluj, înregistrat pe 18 august 1968. Un bărbat aflat cu prietenii săi într-o poiană a observat pe cer un obiect argintiu, de formă rotundă, asemănător unei farfurii întoarse.

Martorul a reușit să facă mai multe fotografii, care ulterior au fost analizate de specialiști din Franța, Germania și Italia. Concluzia experților a fost că imaginile nu au fost trucate și surprind un obiect real, neidentificat.

Acest caz este considerat „Întâlnirea de gradul III de la Cluj” și a devenit subiect de documentare la nivel internațional. Pădurea Baciu a rămas până astăzi un loc asociat cu fenomene misterioase, inclusiv apariții de lumini inexplicabile și tulburări electromagnetice.

Pe 23 august 1984, un alt incident a intrat în atenția autorităților: un OZN ar fi fost observat deasupra unității militare de aviație din Alexeni, județul Ialomița.

Soldații care au urmărit fenomenul prin lunete au descris un obiect ovoidal, înconjurat de lumini multicolore, cu o lungime estimată la 2-3 metri. Relatările vorbesc despre bruiajul echipamentelor de comunicație, ceea ce a alimentat ipoteza unei tehnologii necunoscute.

Dosarul a fost analizat ulterior de specialiștii ASFAN, care au inclus cazul în arhiva oficială a fenomenelor OZN din România.

După 1989, au existat mai multe sesizări privind apariția unor lumini ciudate pe cer, inclusiv în zone urbane precum București, Cluj și Iași. Cu toate acestea, niciunul dintre cazuri nu a beneficiat de dovezi materiale comparabile cu cele din 1968.

ASFAN subliniază că majoritatea raportărilor pot avea explicații raționale – sateliți, avioane, drone, fenomene atmosferice rare – dar există și un procent de cazuri „reziduale”, care rămân neelucidate.

„Cronologia noastră arată că România a avut, în mod constant, evenimente aeriene neobișnuite. Acestea trebuie analizate riguros, cu metode științifice, fără senzațional și fără prejudecăți”, notează reprezentanții Asociației.