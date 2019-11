Din declarația Monicăi Melencu, care susține că a studiat, vineri, dosarul, pagină cu pagină, timp de circa 11 ore, reiese că atât Luiza cât și Alexandra Măceșanu, fata de 15 ani, dispărută în luna iulie, ar fi victimele traficului de persoane. Despre presupusa ucidere a celor două fete, la dosarul de trafic de minori, viol şi omor calificat, nu ar exista dect mărturia presupusului autor, Gheorghe Dincă.

„Eu nu am văzut o probă că cele două fete au fost ucise. Doar declarația lui (Gheorghe Dincă n.r.). Alte declarații sunt contradictorii, și ale familiei. Am citit rând cu rând. Vă garantez că fetele sunt traficate. Nu există dovezi. Am studiat o parte din dosar, o parte e trimis in instanță”, a precizat Monica Melencu.

Pe 1 noiembrie,, EVZ a scris că procurorii nu au probe suficiente pentru a-l trimite în judecată pe Gheorghe Dincă pentru omor. Atunci, Tonel Pop, avocatul familiei Melencu, ne-a transmis că în ceea ce o privește pe Alexandra Măceșanu, probele sunt contestabile, iar în cazul Luizei Melencu nu există nimic care să probeze omorul.

În acest context, susțin oameni ai legii chestionați de EVZ, este posibil ca Gheorghe Dincă să poată fi pus sub acuzare pentru trafic de minori. Însă, procurorii așteaptă, încă, rezultatele analizelor făcute FBI, în special pentru osemintele descoperite în liziera de pădure de lângă Caracal, acolo unde „monstrul” spune că a aruncat rămășițele Luizei.

Dosarul ar trebui trimis în judecată în cel mult 45 de zile, în condițiile în care, potrivit Codului Penal, un individ nu poate sta mai mult de 180 de zile în arest. În lipsa probelor elocvente care să poată demonstra crimele, principalul suspect, Gheorghe Dincă, ar putea scăpa de arestul preventiv sau poate fi trimis în judecată pentru celelalte fapte. (Petrișor Cană)

