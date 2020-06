Dragi români, NU am putut dormi întreaga noapte‼️ Distribuiți și faceți să se audă vocea Alexandrei peste tot, până în ultimul sat‼️ Este ziua în care Alexandra a fost răpită exact acum un an în jurul orelor 10:00 din fața casei de către jegul uman și rebutul social Gheorghe Dinca‼️Este ZIUA în care această fata curajoasă a TREZIT la realitate întreaga Românie și întreaga Europă. Curajul și lupta sa pt supraviețuire au fost și sunt de la Ecaterina Teodoroiu până azi exemplu de demnitate, forță, încredere în statul român ‼️ Degeaba din păcate‼️ Alexandra a ținut prin glasul ei minunat și disperat conectată o întreagă Românie. Mai puțin pe liderii politici, administrativi sau din justiție ‼️Pt EI în mod bizar, Alexandra parca NU există și nu a existat‼️ Nu am forța de a mai trece în revistă acele momente însă vă rog pe TOȚI să difuzați cat mai mult DIALOGUL Alexandrei cu operatorii 112‼️ Aveti permisiunea familiei toate persoanele și trusturile media‼️Românii par sa aibă o memorie slabă ‼️Să se audă glasul îngerului nostru pana în cel mai uitat sat din România. Să simtă fiecare părinte că nimic nu mai este sigur și că își pot pierde oricând tot ce au mai scump pe lume. Va fi timp să ne aducem aminte de multe lucruri din perioada iulie 2019 și vă promit ca MOR CU EI DE GÂT ‼️ Jigodia de Dinca a recunoscut deja că nu a omorât-o dar se joacă cu sufletul și inimile noastre. Și alții se prind în joc și își trădează propria conștiință în fața luptei noastre teribile pt ADEVĂR ‼️Nu ne mai atinge nimic astăzi decat tristețea cruntă a unei neputințe dureroase. Mie Alexandra mi-a schimbat viața și viziunea despre viață, instituții, oameni. Pt mulți a făcut același lucru. Din păcate Românii uită repede, mult prea repede. ADEVĂRUL va ieși însă la iveală‼️ Nu ne vom lăsa spre disperarea multora dar nici nu vom face circ ieftin spre deliciul proștilor. Ne păstrăm demnitatea și onoarea și vom ști să suferim în liniște în continuare‼️ Însă atunci când vom lovi (și nu stam degeaba) lovitura va fi atat de cruntă că unii vor regreta ca s-au născut‼️Alexandra merită mai mult ca oricine Ordinul Steaua României în Grad de Mare Comandor pt exemplul dat societății românești. Îl rog pe președintele Iohannis să ia în calcul această variantă, mai ales că acum s-a încheiat campania electorală ‼️Alexandra merită mai mult de o mie de ori decât tot felul de obosiți ai sorții această distincție. Fie că este în viață (așa cum simțim noi familia) fie că a fost ucisă ulterior zilei de 26, Alexandra este și va rămâne ÎNGERUL ROMÂNIEI ‼️ Dincă nu ar fi fost prins și nu s-ar fi aflat nimic de alte victime dacă nu era Alexandra și FAMILIA EI care am luptat până la ultima suflare‼️De aceea, Alexandra și familia ei își doresc ca niciun abuz să nu mai aibă loc asupra fetelor din România. Am înființat Asociația "Alexandra Macesanu" și ne implicăm pt tot mai multe cazuri de abuzuri‼️ Sacrificiul Alexandrei nu terbuie să fie degeaba indiferent unde se află. Noi familia ei ne dorim ca astfel de cazuri să nu se mai întâmple și să ajutăm cât mai multe victime cu putință. Așa că am creat un grup de facebook care unește Românii și ne mobilizează pornind de la sacrificiul ei pe toți să luptăm împotriva abuzurilor‼️ AICI: https://www.facebook.com/groups/565354050930036/?ref=shareSunt năuc. Nu stiu ce să vă mai spun după un an fix de la răpirea ei. Decât sa fim uniți, sa facem să se audă galsul ei în fiecare casă și să luptăm pt ADEVĂR și pt DREPTATE‼️Te iubim, imgerul nostru al românilor‼️#112vreausatraiesc #oromaniefaraviolenta #oromaniefaraclanuri #MRR #CNMR

Publicată de Alexandru Cumpanasu pe Marţi, 23 iunie 2020