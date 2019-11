Mama Luizei a declarat că în funcție de cum va decurge ancheta și de ce sa va întâmpla cu Dincă, este hotărâtă să prezinte cazul forurilor din UE.

„Am foarte multe, vreau sa primesc răspuns. Am foarte multe, vreau să primesc răspuns. Am foarte multe, vreau să primesc răspuns. Adevărul nu este cel scris in dosar. Asta o să lupt. Indiferent de situație voi lupta. Vreau sa aflu ce s a întâmplat cu Luiza. Cine sunt acele persoane care au luat-o. Am luat o decizie. Depinde de ce se va întâmpla cu Dincă, de răspunsul dat de dumnealor. După o sa iau o decizie și o sa merg mai departe (n.red – Nr – Forurile Europene)”, a declarat mama Luizei Melencu.

