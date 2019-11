Ovidiu Cristian Popescu, procuror la Parchetul de pe langa Judecatoria Caracal, a fost trimis în judecată disciplinară de Inspecția Judiciară, fiind acuzat de exercitarea funcției cu gravă neglijență, abatere disciplinară prevazută de art. 99 lit. t, teza a II-a din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor.

El a fost chemat la CSM, pentru data de 27 noiembrie 2019, în fața Secției pentru procurori în materie disciplinară, care îl vor judeca.

Inspectorii de caz au reținut că procurorul a nesocotit din culpă, în mod grav, neîndoielnic și nescuzabil, normele de drept material care permiteau pătrunderea în casa lui Gheorghe Dinca cu mandat de percheziție, anterior orei 06:00.

„S-a constatat ca urmarirea penala s-a desfasurat fara coerenta, informatiile au fost colectate disparat, procurorul nu a impus comunicarea intr-o singura directie. Informatiile au fost disipate iar necoroborarea lor a condus la pierderea consistentei fiecareia intrucat existau mai multe indicii care doar cumulate puteau conduce la identificarea autorului si gasirea minorei. Lipsa de organizare si de coordonare a activitatilor a generat ignorarea starii de flagranta in care se afla prezumtivul autor al infractiunii continue, catre care se indreptau toate indiciile obtinute in data de 25 iulie 2019, respectiv: identificarea marcii si ulterior a numarului de inmatriculare a masinii in care a fost luata minora, identitatea proprietarului masinii, identitatea utilizatorului numarul de telefon, aspectele exterioare ale locuintei numitului Dinca Gheorghe, continutul apelurilor la 112. Mentionam ca exercitarea actiunii disciplinare reprezinta o etapa a procedurii disciplinara şi nu constata definitiv vinovatia magistratilor cercetati disciplinar”, se arată în documentul IJ, citat de Monitorul Justiției.

