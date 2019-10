Cu toate acestea, anchetatorii au probleme în a identifica ADN-ul Luizei în rămășițele descoperite în locul indicat de Dincă.

Un martor a declarat pentru Acces Direct că a văzut–o pe Luiza, în Italia, pe o stradă unde se practică prostituția.

“Pe Luiza am văzut-o în data de 28 iulie. Luiza era pe strada unde se face prostituţie. A văzut-o pe la ora 21:10. În localitatea Corigliano Rossano, Provincia di Cosenza.Luiza era pe strada unde se face prostituţie, aproape. Lângă centrul comercial. Nu era împreună cu celelalte fete care mai erau. Era singură, speriată, că se vedea. Era cu pantalon negru. Pantofi negri cu toc , un tricou alb, păr lung, până la bata pantalonului, vârfurile roşii şi mai sus pe partea dreaptă”, a declarat martorul respectiv, conform a1.ro.

Am recunoscut-o, am venit acasă şi la două zile, a apărut pe internet că Luiza Melencu şi Alexandra Măceşanu sunt dispărute şi i-am zis soţului meu că pe fata asta am văzut-o la prostituţie, pe strada S.S. 106. Acolo, ea era! Şi am zis că nu greşesc. Şi avea înălţimea 1.60, în jur de 62-63 de kilograme. Era speriată, se uita la fiecare maşină în parte, care erau oprite, că era o coloană mare. A zis şi soţul meu: Dar ea era foarte speriată, se uita în stânga, în dreapta, în faţă, în spate. Am fost la poliţie şi poliţia a zis: .Românii noştri de la Ambasadă nu au făcut lucrul ăsta, pentru că în registrul de dispariţii în Italia, fetele nu există”, a declarat martorul respectiv, conform sursei citate mai sus.

Te-ar putea interesa și: