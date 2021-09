Cazul avocatului Robert Roșu face înconjurul lumii. Sprijin din partea a zeci de avocați

Avocații ONG-ului cu statut de consultant special în cadrul Consiliului Economic și Social al Organizației Națiunilor Unite, care au solicitat, în luna iunie, președintelui Klaus Iohannis eliberarea avocatului condamnat abuziv de ICCJ în dosarul Ferma Băneasa, și-au exprimat susținerea față de Robert Roșu.

Peste 60 de avocați din Olanda îl sprijină pe Robert Roșu

Avocații au transmis mai multe mesaje către Robert Roșu prin intermediul casei de avocatură Tuca Zbarcea & Asociații, prin care îl îndeamnă să-și păstreze moralul puternic, punctând că, în final, dreptatea va triumfa. Avocații și-au exprimat convingerea că, în căile extraordinare de atac, Robert Roșu va câștiga, potrivit luju.

Prezentăm în continuare o serie de mesaje selecționate de colegii avocatului condamnat, transmise din Olanda. „Draga domnule Rosu, sunt miscat de povestea dumneavoastra – atat ca avocat, cat si in calitatea mea de cetatean european. Este oribil ca un avocat sa fie condamnat doar pentru ca isi face meseria (cu succes). Sunt alaturi de dumneavoastra si de Lawyers for Lawyers, in aceasta misiune de a determina revizuirea cazului dumneavoastra. Fiti tare in continuare! Dreptatea castiga intotdeauna”.

„Draga domnule Rosu, draga Robert, draga coleg, as vrea, prin aceste flori olandeze pictate de van Gogh, sa iti transmit gandurile mele, faptul ca sunt alaturi de tine si ca sper sa fii eliberat cat mai curand. Fii tare, pastreaza-ti credinta! As vrea sa stii ca, la fel ca si mine si colegii mei, multi avocati asteapta cu nerabdare ca situatia ta sa se schimbe spre bine”.

„Draga domnule Rosu, vreau sa stiti ca nu sunteti singur, gandurile noastre sunt alaturi de dumneavoastra. Cine ingenuncheaza nu poate fi liber”.

„Draga domnule Rosu, imi pare ingrozitor de rau ca va aflati in aceasta situatie. Vreau sa va spun ca nu sunteti singur. Cand nedreptatea devine regula, a opune rezistenta devine o obligatie” (n.r. citat din Martin Luther King).

„Draga domnule Rosu, numele meu este Ingrid si sunt avocat in Amsterdam, Olanda. Am aflat despre cazul dumneavoastra Va admir munca si sper sa fiti eliberat din inchisoare cat de curand. Aveti grija de dumneavoastra!”

„Draga Robert, iti trimit aceste randuri din Amsterdam ca semn de sustinere din partea unui confrate avocat in aceasta perioada dificila. Stiu ca gestul meu nu poate imbunatati situatia pe moment, dar sper sa iti dea putere si speranta pentru viitor. Noi, aici, in Olanda, ne rugam pentru un final fericit si iti dorim numai bine”.

„Draga domnule Rosu, va doresc sa aveti puterea de a trece cu bine prin aceasta situatie dificila. Toti avocatii ar trebui sa-si poata practica profesia in mod independent si liber. Sper ca dosarul dumneavoastra sa fie revizuit curand. Pana atunci: fiti tare!”

Avocații olandezi condamnă decizia ICCJ. „Sunt oameni peste tot în lume care vă susțin. Dreptatea va învinge”

„Draga domnule Rosu, as vrea sa stiti ca gandurile mele sunt alaturi de dumneavoastra. Ceea ce vi s-a intamplat este incredibil si foarte nedrept. Ramaneti puternic! Vin zile mai bune”.

„Draga domnule Rosu, vreau sa stiti ca sunt multi oameni peste tot in lume care sunt alaturi de dumneavoastra si va sustin. Nedreptatea cu care va confruntati si prin care treceti este inacceptabila – pentru orice avocat si pentru orice fiinta umana. Sper ca acest sprijin si faptul ca sunt atatia oameni care va sustin sa va ofere ceva consolare si ajutor in aceste momente grele. Fiti tare in continuare!”

„Draga domnule Rosu, sper din toata inima ca autoritatile din Romania sa revizuiasca dosarul dumneavoastra. Toti avocatii ar trebui sa poata practica dreptul fara ingerinte necuvenite. Pastrati-va puterea si speranta, dreptatea va invinge!”

„Draga domnule Rosu, as vrea sa stiti ca eu si ceilalti colegi din firma noastra suntem constienti de situatia dumneavoastra Suntem din toata inima alaturi de dumneavoastra si sustinem Lawyers for Lawyers in misiunea lor de a va ajuta. Sper sa ramaneti tare si ca vor veni vremuri mai bune”.

„Draga domnule Rosu, gandurile noastre sunt alaturi de dumneavoastra Curaj! Speram sa fiti eliberat curand. Cele mai calde salutari din Amsterdam”.

„Catre Robert Rosu. Draga Robert, vreau sa stii ca noi, colegii tai din Amsterdam, suntem la curent cu situatia in care te afli si te sustinem din toata inima! Fii puternic, nu te vom lasa la greu”.

„Draga Robert, din Olanda, iti urez sa ai multa putere. Sper ca vor interveni curand schimbari pozitive in cazul tau. Vom continua sa presam guvernul Romaniei sa respecte legea”.

„Draga Robert, stim de situatia ta si vom incerca pe toate caile sa atragem atentia asupra cazului tau la nivel international. Fii tare!”

„Draga Robert, vreau sa stii ca eu si colegii mei suntem alaturi de tine in aceste momente dificile. Sper ca aceasta misiva sa-ti reaminteasca de faptul ca nu vei fi uitat”.