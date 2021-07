„Am impresia că cineva trage de timp şi nu vrea să fie judecat. Pentru ce să se mai refacă? Nici eu nu pot să spun că viteza a fost corectă… În România, dacă ai bani şi ai relaţii, poţi să omori pe cine vrei, nu se întâmplă nimic…

(n.r. – a fost întrebată dacă are dovezi despre cele afirmate) Nu am dovezi… Dacă era un om simplu, fără relaţii fără bani, de ce omul acela ajungea la puşcărie? Viaţa mea e zero, este neagră. Nu sunt fericită, nu sunt împlinită când ştiu că sora mea mai mică nu mai este. (n.r. – a fost întrebată dacă fratele ei a fost audiat la Parchet pentru că a bătut-o pe şoferiţă, imediat după accidentul mortal). Nu mi se normal ca fratelui meu, care era într-un şoc, să-i facă dosar penal”, a spus la Antena 3 sora fetiţei de 6 ani.

Accidentul a fost înregistrat la 27 februarie 2021. La acea dată, o femeie de 57 de ani a pierdut controlul maşinii pe strada Menţiunii şi a lovit un stâlp care s-a prăbuşit. Ulterior, maşina a fost proiectată pe trotuar şi a lovit mortal o fetiţă de 6 ani şi o fată de 20 ani.

Deşi au fost transportate de urgenţă la spital, cele două nu au mai putut fi salvate. La 9 martie, magistrații de la Tribunalul București au decis să plasete în arest la domiciliu pe femeia care a provocat tragicul accident rutier. La doar câteva zeci de ore după tragedia care i-a îndoliat pe locuitorii cartierului de la marginea Capitalei, un alt accident a fost înregistrat în cartierul Andronache.

Fratele fetiţei ucise, chemat la audieri

„Pe 27 februarie, în jurul orei 15:40, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112 cu privire la producerea unui accident rutier care a avut loc pe str. Mențiunii.

Din primele informații, conducătorul unui autovehicul care se deplasa pe str. Mențiunii ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers și a intrat în coliziune cu un stâlp iar din impact autovehiculul a fost proiectat în gardul unui imobil unde a accidentat doi minori care au fost transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

După producerea accidentului rutier, atât conducătorul auto cât și pasagerul au fost transportați la spital pentru îngrijri medicale.

Urmare evenimentului rutier, mai multe persoane ar fi exercitat violențe asupra conducătorului auto și pasagerului, fapt pentru care în cauză se desfășoară cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice, distrugere și lovire sau alte violențe.

Cercetările sunt efectuate de Secția 7 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2”, transmitea Brigada Poliţie Rutieră la 13 martie.