Așa cum am mai spus, capital.ro a publicat primul informația că o vedetă a PROTV a fost infectată cu noua spaimă mondială, Covid-19. Știam din start că era vorba despre Andreea Esca, soțul ei, Alexandre Eram și băiatul lor. Știam și că Alexandre ajunsese la ATI. Era o dramă, dar nu în ultimul rând, era o știre. Ne-am gândit cum să o dăm fără să-i afectăm drepturile consființite de GDPR, o invenție stupidă a unor europarlamentari care nu au scris o știre în viața lor.

Cu o zi înainte primisem o notificare din partea PROTV în care eram avertizați că nu avem voie să dăm vreo știre despre vreo vedetă a lor infectată cu coronavirus. Nu asta ne-a blocat, ci amintitul GDPR, care are prevederi ciudate. Am folosit un subterfugiu spunând că este vedeta cu cea mai mare vechime, cea de care este legată imaginea postului, etc. Imediat am primit o altă notificare. O instituție de presă cerea altora să nu publice o știre importantă. O atitudine cel puțin ciudată, care a transformat un eveniment medical nefericit într-o dezbatere națională. Numai că ea s-a dus într-o direcție greșită.

Aici cred că PROTV și-a ratat misiunea de instituție de presă și ne-a arătat doar partea urâtă a corporatismului, obsedat de problema propriei imagini, de prețul acțiunilor la bursă, de calupurile publicitare, de memo-urile interne care poluează căsuțele de mail într-o asemenea situație. PROTV a uitat că este o televiziune în slujba oamenilor, că le-a promis că va pune informația deasupra intereselor. Ca să nu mai vorbim despre faptul că, așa cum au făcut și alți ziariști din lumea întreagă, un asemenea moment are valoarea unei campanii guvernamentale, fără să coste atât. Bănuiesc că marea problemă a boșilor de la PROTV a fost cum va justifica încasarea a 1,2 milioane de euro de la Guvern pentru campania de purtarea măștilor de protecție, când principala vedetă a știrilor nu o poartă și se îmbolnăvește de coronavirus.

Asemenea momente nu pot fi abordate decât cu sinceritate. Așa cum a făcut Andreea Esca în interviul pe care l-a dat tot la ProTV. Până la urmă cei care blocau știrea, au dat știrea…

Spunând că e un om care a greșit nepurtând masca de protecție, că a fost la un pas să plătească extrem de scump această neglijență, Andreea Esca a salvat mulți oameni. Care ascultă de multe ori la tot felul de profeți mincinoși care le spun că virusul nu există. Este o mărturie din suflet care trebuia să vină încă din primul moment, tocmai pentru ca oamenii să înțeleagă că avertismentele medicilor nu sunt făcute în van. Așa cum cred alți confrați care acuză „mita de la guvern” primită de presă. Cazul Andreea Esca demonstrează că spotul care rulează obsedant are o noimă.

Prin naturalețe și sinceritate, Andreea Esca a reușit să facă uitată lipsa de profesionalism a managementului PROTV care a tratat un fapt de viață, o dramă din viața unei ziariste considerată etalonul știrilor, ca pe un secret rușinos. Singurul secret din toată această mini-telenovelă este că nu poți să-ți trădezi telespectatorii de dragul imaginii fără să plătești un preț. Care în cazul lor este coborârea de pe piedestalul imparțialității. De ce? Nu știu dacă știți, dar PROTV are o campanie intitulată #NeFacemBine. Cum o prezintă? Citiți mai jos:

„#NeFacemBine este o campanie marca ProTV, dedicată crizei coronavirusului și oamenilor speciali care luptă prin gesturi mari și mici împotriva unui dușman nevăzut. Medicii din prima linie sau oameni obișnuiți, cu povești speciale sau impresionante ne inspiră, ne dau lecții și speranță. Știrile ProTV îți prezintă cele mai noi și mai inedite știri din timpul pandemiei care a luat o lume întreagă pe nepregătite, întâmplări emoționante și oamenii din spatele lor. Când România vrea, România poate! Când facem bine, #NeFacemBine!”

Sper să se facă bine…