În timp ce ancheta în cazul Alexandrei Măceșan se desfășoară greoi, fata de 15 ani fiind de negăsit de o săptămână, principalul suspect în cazul crimei de la Caracal, Gheorghe Dincă, dă dovadă de un comportament simulat și îi pune pe drumuri pe anchetatorilor.

Ultima dovadă în acest sens este constatarea medicilor legiști de la Serviciul de Medicină Legală Ilfov, care au stabilit că mecanicul acuzat de uciderea Alexandrei Măceșan, fata de 15 ani, din județul Dolj, nu are leziuni care să îi pună viața în pericol. Dincă s-a plâns că a fost bătut de anchetatori și a acuzat dureri în piept și la nivelul coastelor și că ar putea avea o fractură provocată de anchetatori.

Suspectul din Caracal susține că atunci când oamenii legii au descins la locuința sa pentru percheziții, l-au lovit cu picioarele. Din acest motiv, avocatul său, Bogdan Alexandru, a cerut ca Dincă să fie evaluat de medici solicitând și o constatare medico-legală.

„Din discuțiile pe care le-am avut cu dânsul, la momentul descinderii, dânsul a fost imobilizat, a fost trântit la nivelul solului și i s-au aplicat lovituri cu bocancii de către organele de poliție, în zona pieptului, fapt pentru care dânsul spune că are fracturi costale și de stern. Acest lucru se va confirma, dânsul va fi dus la investigații medicale și se va stabili. Dureri vă pot spune că a avut, pentru că pe tot parcursul audierilor tresărea și își pune mâna în zona pieptului și avea probleme în timpul respirației”, a precizat avocatul Bogdan Alexandru.

Din acest motiv, Gheorghe Dincă a fost adus la Spitalul Penitenciar Jilava și, ieri, a fost supus și unei experize la Serviciul de Medicină Legală Ilfov. Aseară, el era așteptat, împreună cu avocatul, la sediul DIICOT pentru a fi audiat.

Trădat de camerele de luat vederi

Bărbatul de 66 de ani urmează să fie supus și unei evaluări psihatrice, în cadrul unei comisii. În acest timp, dosarul penal deschis pe numele lui Gheorghe Dincă și, implicit, căutarea fetelor dispărute, sunt în impas. Criminaliști chestionați de EVZ au declarat că ancheta poate continua și fără a fi necesară prezența la fața locului a mecanicului din Caracal. În a șaptea zi de anchetă, polițiștii și procurorii le căutau, încă, pe Alexandra și pe Luiza Melencu, fata de 18 ani, dispărută pe 14 aprilie.

Între timp, însă, ies la iveală noi amănunte din înregistrările surprinse de camerele de luat vederi, de joia trecută. Pe 24 iulie, în dimineaţa în care Alexandra a sunat la 112, Dincă era plecat din oraş, culmea, cu o maşină de ocazie. Imaginile surprinse de camerele de luat vederi arată că presupusul ucigaș şi-a planificat foarte atent acţiunile. Gheorghe Dincă a fost surprins de camere la orele 8.40, 9.30, 12.13 și 13.00.

La ora 08.40, mecanicul a ajuns în zona pieței din Caracal, cu mașina proprie. Imaginile arată că acesta s-a aflat în fața unui hotel unde își parchează mașina, însă, înainte de asta, a observat camerele de supraveghere, s-a ascuns în spatele unui autobuz și a aruncat niște bijuterii întro livadă. Ulterior, a plecat pe jos și și-a lăsat mașina aproximativ 4 ore în fața hotelului.

Presupusul criminal a mers în stația de autobuz, s-a fi urcat într-o mașină de ocazie și a plecat la Craiova. În capital Băniei, el a intrat într-un centru comercial unde și-a încărcat cartela telefonică. Aceste informații coroborate cu cele detaliate de EVZ, din raportul întocmit de MAI, în care precizam orele în care au avut loc evenimentele, arată că Gheorghe Dincă ar fi sunat-o pe mama Alexandrei în timp ce se afla în Craiova. Practic, înainte ca Alexandra să sune la 112, joi, 25 iulie, în jurul orei 10.00, mama Alexandrei era audiată de un polițist după ce declarase dispariția fiicei sale.

Mama a fost sunată de față cu polițistul

La ora 10.30, când polițistul era acasă la părinții fetei și o audia pe mamă, încercând să afle mai multe date, cerând și fotografia elevei, femeia a fost sunată de pe un număr de telefon, iar persoana respectivă i s-a adresat cu apelativul „mamă soacră” și îi spune că Alexandra este bine și că urmează să plece în Anglia „să facă bani”. Polițistul a sunat, de mai multe ori, la numărul de telefon de la care fusese apelată mama, pentru a putea vedea despre cine este vorba. Însă, Gheorghe Dincă nu a mai răspuns la telefon din acel moment. Așa cum reiese din imagini, la ora 12,13 mecanicul se întoarce în Caracal cu o dubiță de culoare albastră, pentru a-și recupera mașina.

Dispecerii 112, consiliați psihologic

Cazul Alexandra a condus la de clanșarea unei vaste operațiuni la nivel ministerial în vederea stabilirii unor reglementări clare privitoare la intervențiile în caz de urgență și localizarea celor care cer ajutorul la 112. Drept urmare, Comitetul Interministerial privind sistemul apelurilor de urgență 112, coordonat de secretarul de stat în MAI, Raed Arafat, organizat în urma tragediei de la Caracal, a avut, miercuri, a doua întâlnire, în cadrul căreia s-au tras mai multe concluzii.

Printre acestea se numără nesitatea identificării unei soluții în vederea consilierii apelanților în situații de urgență, din punct de vedere psihologic și nu numai. De asemenea, Comitetul a transmis că este imperios necesar recunoașterea Dispecerului de Urgență, ca meserie distinctă adaptată la specificul agenției.

Se mai au în vedere propuneri de modificare a OUG 34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național Unic pentru Apeluri de Urgență, completarea și explicitarea de către STS a aspectelor tehnice care limitează capacitatea de localizare prin utilizarea tehnologiei AML, necesară localizării apelanților în caz de urgențe. Ministerul Comunicațiilor va prezenta nota de fundamentare a OUG 34/2008 care va viza în principal modalitatea de gestionare a datelor de identificare a utilizatorilor de servicii de telefonie mobilă, obligațiile operatorilor de telefonie mobilă, accesul agențiilor specializate la date de identificare a localizării apelantului doar în situații de urgență, posibilitatea accesării altor date relevante, doar în operațiunile de căutaresalvare, prezumarea consimțământului clientului pentru localizare în contextul apelării numărului de urgență unic 112.

Mâine va fi analizată o primă formă a raportului de informare a prim-ministrului, Viorica Dăncilă, pe baza concluziilor rezultate din activitatea Comitetului.

Percheziții informatice

Surse judiciare au precizat pentru G4Media.ro că în perioada în care va sta în detenție la Jilava, Gheorghe Dincă va asista la perchezițiile informatice asupra celor trei telefoane mobile, ridicate de la casa sa din Caracal. Perchezițiile vor fi efectuate la sediul Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR). Procurorii și polițiștii au găsit în casa lui Dincă un telefon marca Samsung cu clapetă negru și albastru, un Alcatel negru și gri și un Nokia gri. Anchetatorii trebuie să stabilească de pe care dintre ele a făcut Alexandra apelurile la 112. Gheorghe Dincă a reunoscut, duminică, ambele crime, atât în cazul Alexandrei, fata de 15 ani, cât și al Luizei, fata de 18 ani dispărută din luna aprilie.

Primul polițist care a vorbit cu Alexandra, despre defi ciențele sistemului 112: Un singur agent preia urgențele din tot județul

Polițiștii-dispeceri trebuie să preia și să gestioneze în 9 secunde apelurile de urgență pe care Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) le redirecționează către ei, spune agentul Viorel Florescu, din Slatina, cel care a preluat prima oară apelul Alexandrei, la ora 11.05.

Polițistul a explicat cum a acționat de cealaltă parte „a firului”, în timp ce Alexandra și operatorul STS îi comunicau primele informații. Practic, apelul Alexandrei la 112 a fost preluat de STS Olt, direcționat către IPJ Olt (unde a răspuns polițistul Viorel Florescu), apoi redirecționat către Poliția Caracal.

Cum funcționează serviciul de urgență

Din spusele lui Viorel Florescu, citat de Antena 3, rezultă care sunt deficiențele Sistemului Național Unic pentru Apeluri de Urgență (SNUAU): un singur polițist trebuie să preia contra cronometru toate urgențele de la 112 pe o tură de 24 de ore – motiv pentru care de multe ori situația îl depășește pe respectivul agent – , că în acel timp limitat trebuie să afle cât mai multe informații de la victimă și că abia apoi trebuie să decidă care este cel mai apropiat echipaj de poliție disponibil pentru intervenție.

„Apelul de la orice apelant din țară e preluat de STS. După ce strâng câteva date preliminare, apelul ni se trimite nouă prin aplicația asta. (…) Sunt pe niște culori acolo, exact ca la un semafor: apare verde, galben și după aia roșu. Când a apărut roșu, noi trebuie să contactăm acea persoană. Sunt cam 9 secunde. Nouă secunde este timpul ăsta în care am putea să vorbim cu apelantul care este în contact. (…) Trebuie să obținem date prețioase, să reușim tot în același mod să comunicăm la cei din teritoriu și după aia să preluăm apelul ăsta care e în așteptare. Vă dați seama că sub această presiune noi trebuie să și discutăm, să și transmitem, să și luăm acest apel de urgență. Nu că e crâncen, dar este extraordinar de stresant. De-aia e și atât de stresant că mi se pare imposibil câteodată, cum putem să facem aceste lucruri? În afară de asta, ne vin în așteptare apeluri și câte două. Când am fost eu în discuție cu Alexandra, păi a venit apel, a stat în așteptare, a intrat pe roșu și nu puteam să mai stau. Dar anterior discuției cu Alexandra, am avut două apeluri deodată”, a declarat polițistul.

De ce nu a știut unde e cartierul Bold din Caracal

Viorel Florescu a explicat de ce nu a știut exact în ce loc se afla victima, atunci când fata de 15 ani i-a spus că se află „în Bold” și că a trecut „de dig”.

„Mi-a menționat treaba cu digu’ și mi-a zis și ceva de Bold. Am văzut că am fost învinovățit că nu știu Boldul din Caracal. (…) Noi fiind în Slatina și nu avem decât harta județului Olt de la A la Z. În rest, că e cartierul Bold, că e strada Bold sau știu eu ce dig mai este pe-acolo, nu cunoști. Și atunci asta e presiunea timpului, să obțin și date, să le comunic și la cei din teren pentru că ei știu”, a spus polițistul.

Agentul spune că în momentul în care Alexandra a sunat la 112, el era polițistul care prelua urgențele din tot județul, apoi le redirecționa echipelor din teritoriu. „Nu avem sistemul ăsta de doi-trei lucrători sau măcar doi. Măcar doi, miam dorit de nu știu când. Așa suntem. O singură persoană pe acea tură de 24 de ore. (…) Eu preiau pe tură toate apelurile care vin în 24 de ore, din tot județul și din țară, care mai vin. Eu singur. Nu avem. A fost odată o organigramă, țin minte, de mai multe persoane, de 10 am înțeles. Zece funcții. Și am rămas doar cinci. De când sunt eu acolo, de 6-7 ani, suntem unul pe tură. Vă dați seama? De atâta timp. Nu putem. E imposibil, apar și câte două apeluri câteodată. Situații cum am avut aici anterior, două am avut deodată. Trebuie să răspund și la ele, să o preiau și pe Alexandra, și pe apelul care vine. Toate curg. Toate curg. Nu poți de unu singur, e inuman”.

Procurorii Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie au dispus începerea urmăririi penale in rem, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de abuz în serviciu, în legătură cu modul în care oamenii legii au acţionat în cazul uciderii adolescentelor din judeţul Olt.

Anchetatorii SIIJ au ridicat documente de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova, DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova, Curtea de Apel Craiova, IPJ Olt şi IPJ Dolj.

Procurorul Cristian Ovidiu Popescu, suspendat din magistratură. Asociația Procurorilor îl critică dur

Procurorul Cristian Ovidiu Popescu (foto) de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal, cel care a decis să aștepte ora 6:00 dimineața înainte să descindă în casa lui Gheorghe Dincă, la 19 ore de când Alexandra Măceșanu a sunat la 112, a fost suspendat, ieri, din funcție de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). În cursul zilei de ieri, Inspecția Judiciară a demarat un control tematic la Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal, ce vizează activitatea desfăşurată în perioada 1 ianuarie 2018 – 31 iulie 2019.

Miercuri, Inspecţia Judiciară preciza că a dispus începerea cercetării disciplinare a procurorului Popescu pentru exercitarea funcţiei cu gravă neglijenţă.

„În motivarea începerii cercetării disciplinare, s-a reţinut că procurorul de caz, sesizat cu infracţiunea de lipsire de libertate a unei minore şi având, ca atare, obligaţia de a lua toate măsurile pentru încetarea acestei stări, nu a consimţit la pătrunderea, anterior orei 6,00 a zilei de 26 iulie 2019, în imobilul suspectului unde se presupunea că se află victima, ignorând prevederile art. 27 alin. (2) lit. b) din Constituţia României, raportat la art. 20 alin. (2) din Codul penal”, anunţa Inspecţia Judiciară.

Procuror #rezist, premiat de Kovesi

Cristian Ovidiu Popescu a susținut mai multe acțiuni #rezist, apare pe listele de semnături ale petiţiilor promovate de Forumul Judecătorilor din România în ultimii doi ani și a fost premiat în 2010 de Laura Codruța Kovesi.

Asociația Procurorilor din România, condusă de procuroarea Elena Iordache, a dat publicității ieri un comunicat în care critică dur decizia lui Cristian Ovidiu Popescu și a colegilor lui de la Parchetul Caracal, de a aștepta ora 6 dimineața, pe motiv că legea nu le-ar permite efectuarea perchezițiilor mai devreme. Potrivit Constituției României, „percheziţiile în timpul nopţii sunt interzise, în afară de cazul infracţiunilor flagrante”.

Iată ce spune APR despre decizia lui Cristian Ovidiu Popescu, într-un comunicat citat de Luju.ro: „Complicitatea și lașitatea, indiferența și nepăsarea, ignoranța și lipsa de profesionalism, fuga de răspundere și implicit de asumare sunt atribute excluse de autoritatea și demnitatea profesiei de procuror, autoritate care nu este provenită din resorturi interioare la nivel personal, ci din insăși LEGEA, care o conferă condiționat tuturor celor care au ales să slujească onest interesul general, drepturile și libertățile individuale, care sunt sacre.”

APR depre procurorul Popescu: „Denotă necunoașterea datoriei”

APR precizează că a fi procuror nu înseamnă privilegii și recunoaștere publică, nici clamarea agresivă a lipsei de reglementare juridică și nici îndemnul constant la nerespectarea Constituției.

„Astfel de atitudini fac dovada necunoașterii datoriei derivată din îndatoririle ce trebuie îndeplinite. Astfel de atitudini pun în pericol demnitatea statutului de procuror, reducându-l pe acela care alege să se comporte astfel la stadiul primar. Este de datoria profesiei să izoleze asemenea cazuri și comportamente, astfel încât oprobiul societății să nu planeze asupra tuturor. Profesia de procuror înseamnă onoare și respect, iar Asociația Procurorilor din România va apăra întotdeauna pe aceia care slujesc profesia de procuror cu deferență față de om și cărora interesul general al societății nu le este indifferent”, se arată în comunicatul APR.

