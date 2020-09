O femeie nu s-a mai trezit după o operație banală de bilă, dar a fost declarată moartă de COVID. Este vorba despre Valeria Costache, 61 de ani, care a murit la cinci zile după ce a ajuns la spital pentru una dintre cele mai frecvente operații, pietre la bilă.

Femeia a fost testată de două ori înainte de a intra în blocul operator, a ieșit negativă și medicii au declarat-o bolnavă de COVID-19 la o zi după operație, când nu se mai trezea din anestezie la ATI.

”Oricine poate păți, să-și ducă mama pe picioare la spital și să o scoată într-un sac”

“Oricine poate să fie în situația mea, să-și ducă mama pe picioare la spital și să o scoată într-un sac. Nici măcar nu ne-au zis că o transferă în mijlocul nopții la spitalul COVID de la Bârlad. Că mama nu mai e la ei am aflat abia când am sunat de dimineață la Spitalul Județean Vaslui, unde știam că e. Am rămas să ne întrebăm cum de au găsit-o bolnavă de coronavirus abia după operație, când nu se mai trezea din anestezie”, a declarat Camelia Bălan, fiica decedatei.

Femeia ieșise negativă la cele două testări făcute în Spitalul Județean Vaslui. Prima testare fusese făcută chiar în noaptea când ajunsese cu ambulanța la Urgențe. O a doua testare, pe secția Chirurgie.

Spitalul refuză să dea explicații familiei

Spitalul din Vaslui refuză să dea actele familiei Rudele femeii încă se întreabă dacă de pe secție a luat și ea coronavirus ori dacă a avut vreodată boala. Nu au văzut în mână rezultatul nici unui test COVID făcut la Spitalul Județean Vaslui.

“Spitalul invocă GDPR”, explică avocata angajată de familie pentru a avea acces la documentele medicale ale Valeriei Costache. Până acum, copiii pacientei au primit o singură foaie, un certificat de constatare a decesului eliberat de spitalul din Bârlad. În acte, cauza decesului este una singură, infecție cu COVID-19, informează Antena 3.