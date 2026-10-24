Numărul pensionarilor care beneficiază de indemnizație socială a ajuns la 885.745 în septembrie 2026, cu 652 de persoane mai multe față de luna precedentă. Dintre aceștia, 850.009 provin din sistemul public de pensii, iar 35.736 sunt foști agricultori, potrivit datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), consultate de Agerpres.

Pentru pensionarii din sistemul public, indemnizația socială suportată de la bugetul de stat a avut o valoare medie de 539 de lei în septembrie.

Cele mai mari sume medii au fost înregistrate în Maramureș, unde valoarea a ajuns la 635 de lei. Urmează județul Hunedoara, cu 603 lei, Cluj, cu 597 de lei, Bistrița-Năsăud, cu 594 de lei, și Prahova, cu 593 de lei.

Bucureștiul a avut cel mai mare număr de beneficiari, respectiv 40.537 de persoane. În clasamentul județelor, Suceava a ocupat primul loc, cu 36.130 de pensionari care primeau această indemnizație, urmată de Iași, cu 32.430, Dolj, cu 30.271, Maramureș, cu 29.299, și Prahova, cu 28.551.

În cazul pensionarilor proveniți din fostul sistem de pensii al agricultorilor, indemnizația socială medie plătită de la bugetul de stat a fost de 359 de lei.

Cele mai mari valori medii au fost raportate în sectoarele 5 și 2 din București, unde s-au înregistrat 516 lei, respectiv 437 de lei. Dintre județe, Ilfov a avut o medie de 483 de lei, iar Hunedoara, de 471 de lei.

Cei mai mulți beneficiari din această categorie se aflau în județul Iași, cu 2.772 de persoane. Botoșani a urmat cu 2.240 de beneficiari, Olt cu 2.238 și Suceava cu 2.035.

Potrivit CNPP, pensionarii din sistemul public ale căror venituri cumulate din pensii și indemnizații sunt mai mici de 1.281 de lei primesc lunar această sumă, denumită „Indemnizație socială pentru pensionari”.

Măsura este reglementată de Legea nr. 196/2009, cu modificările și completările ulterioare, și are rolul de a asigura un nivel minim al veniturilor pentru persoanele eligibile.