Există premianţi, surprize şi unii care, culmea, au devenit mai săraci, conform jurnaliştilor prestigioasei publicaţii. Ce o putea însemna „a deveni mai sărac” pentru un miliardar…

„Cei mai bogaţi oameni de pe Pământ nu sunt imuni la coronavirus. Pe măsură ce pandemia s-a înăsprit în Europa şi America, pieţele globale de acţiuni au căzut, erodând multe averi.

Începând cu 18 martie, când am finalizat această listă, Forbes număra 2.095 miliardari, cu 58 mai puțini decât un an în urmă și cu 226 mai puțini decât cu 12 zile mai devreme, când inițial am calculat aceste valori nete.

Dintre miliardarii care rămân, 51% sunt mai săraci decât au fost anul trecut. În termeni bruti, miliardarii din lume valorează 8 trilioane de dolari, în scădere cu 700 de miliarde de dolari față de 2019.

Jeff Bezos este cea mai bogată persoană din lume pentru al treilea an consecutiv, deși a acordat 36 de miliarde de dolari din stocul său Amazon fostei sale soții MacKenzie Bezos, ca parte a acordului de divorț din vara anului trecut. Partea lui de 113 miliarde de dolari este susținută de o creștere cu 15% a acțiunilor Amazon de pe lista noastră din 2019. Gigantul comerțului electronic pe care îl conduce a fost în centrul atenției pe fondul pandemiei; angajează 100.000 de lucrători cu normă întreagă și part-time pentru a ajuta la satisfacerea cererii crescute a consumatorilor care stau acasă și fac cumpărături online.

Bill Gates își păstrează locul 2 in clasamentul celor mai bogaţi şi este urmat de magnatul mărfurilor de lux Bernard Arnault, care l-a înghiontit pe Warren Buffett pentru a trece pe locul trei pentru prima dată. Alice Walton, moștenitoare a averii Walmart, este cea mai bogată femeie, clasată pe locul 9, cu 54,4 miliarde de dolari. În total, 241 de femei au intrat pe listă, inclusiv 7 care împart averea cu un soț, o soră sau un copil”, arată sursa citată.

Pentru ultimele informaţii despre clasamentul miliardarilor lumii puteţi accesa acest link.

Foto: În 2016, Vladimir Putin s-a întâlnit la Kremlin cu Bernard Arnault, președinte și CEO Louis Vuitton Moët Hennessy.