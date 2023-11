Câți bani cere Mirela Vaida la o nuntă sau botez. Prezentatoarea TV câștigă mii de euro

Mirela Vaida este una dintre cele mai cunoscute prezentatoare de televiziune de la noi. Însă puțini ştiu că este și artistă. Şi nu cântă doar muzică populară, ci și ușoară la evenimentele unde este solicitată. Iar pentru astfel de prestații vedeta încasează câteva mii de euro bune de eveniment. „Pe furtună, ploaie, alerte meteo, noi am plecat de acasă pentru că avem nuntă!”, a scris prezentatoarea TV pe rețelele de socializare.

Mirela Vaida câștigă bani frumoşi la nunţi şi alte evenimente

Mirela Vaida este angajată la Antena de mulți ani. A devenit moderatoarea emisiunii Acces Direct, după ce a înlocuit-o pe Simona Gherghe. În timpul liber cântă orice fel de gen muzical, însă populara este cea care a consacrat-o.

Artista poartă costumul popular la multe spectacole și evenimente. Când nu se află pe micile ecrane, prezentatoarea TV își schimbă ținutele și se prezintă la datorie pentru a face bani.

Sursa foto: Facebook

Multă lume se întreabă câți bani încasează vedeta la o nuntă, spre exemplu. De-a lungul timpului, s-au speculat multe sume pe care le-ar fi încasat pentru un moment artistic. Mulți aveau numai cuvinte de laudă la adresa ei și spuneau că-și respectă contractele și face spectacol de toți banii.

Pentru 45 de minute de muzică, aceasta lua în jur de 1500-1800 de euro. Este posibil ca prețul ei să fi crescut între timp. Bineînțeles că, depinde de eveniment ori de distanța parcursă.

„Boureanu Vaida este foarte îndrăgită la astfel de evenimente, de aceea, este și solicitata. Ea stă pe scena în jur de 45 de minute sau o oră și este remunerată binișor, cu sume cuprinse între 1500-1800 de euro. Însă, merită, face atmosferă și cantă foarte bine”, spuneau surse apropiate vedetei.

Sursa foto: Facebook

Artista a terminat Facultatea de Drept

Mirela Vaida a venit din Iaşi la Bucureşti dar nu se gândea că o să facă muzică, televiziune şi teatru. Vedeta TV a participat la mai multe concursuri de muzică.

„Eu am terminat Facultatea de Drept, când am venit din Iaşi în Bucureşti nici nu mă gândeam că o să fac muzică, televiziune, teatru. M-am trezit după licenţă că nu am relaţii, că nu am pile, aşadar îmi era imposibil să reuşesc. M-am angajat la televiziune şi mi-am dat seama că îmi place să vorbesc. Eu mai participasem la concursuri de muzică. Am fost la Mamaia, în ’97. Am mai fost la «Ploaia de stele», în 2001”, a spus artista.