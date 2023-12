Cât costă sarmalele făcute de Cătălin Scărlătescu. Deja au început comenzile

Deja au început comenzile sarmale și cozonaci la restaurantul lui Cătălin Scărlătescu. Cei care doresc să cumpere o oală cu sarmale au două opțiuni dintre care pot alege – fie varianta cu 13 bucăți, fie cea cu 27 de bucăți. Prețurile sunt situate între 69 și 137 de lei.

Cât costă un cozonac la restaurantul lui Cătălin Scărlătescu

Fostul jurat de la Chefi la cuțite face și cozonaci. Acest desert este disponibil pentru livrare încă din data de 5 decembrie 2023. Un cozonac are prețul de 99 de lei. Doritorii trebuie să plaseze comanda cu minim 24 de ore în avans, iar livrarea se va realiza cu flota proprie, în București și Ilfov.

Un cozonac are o greutate de 900 de grame. Conține, potrivit site-ului, următoarele ingrediente: făină albă de grâu, zahăr, cacao, nucă, ciocolată neagră belgiană 55%, rahat, unt belgian 80% grăsime, lapte și ouă. Nu are coloranți sau conservanți, potrivit chefsuperfood.ro.

Câți bani produc restaurantele lui Cătălin Scărlătescu

Scărlătescu deține și un lanț de trei restaurante de lux, dar profitul nu este așa mare. El are datorii de peste jumătate de milion de euro și recenzii proaste de la clienții care au mâncat în localurile sale. În 2022, firma bucătarului a avut o cifră de afaceri de 344.611,30 euro, profit zero şi datorii de 618.309,64 de euro.

În restaurantele din București ale lui Scărlătescu, o porţie de cartofi costă 46 de lei. Mai mult, restaurantul „XChef by Cătălin Scărlătescu” nu are recenzii prea bune în mediul online. Localul are o notă de doar 3,8 din cauza unor clineţi nemulţumiţi. Oamenii s-au plâns în mediul online de atitudinea personalului, de timpul mare de așteptare, dar și de prețurile foarte mari.

Câți bani primesc angajații fostului jurat

Cu toate astea, fostul jurat de la Antena 1 a spus că este foarte strict cu angajații săi și că nu prea le dă pauză. Ei nu primesc salariu, ci procent.

„În restaurantul meu nu va exista salariu. Nu le dau bani. Eu nu le dau bani, le dau procente. Dă-mi posibilitatea să-ți dau cât? 10.000? De ce mi-ai luat, măi, doar 10.000? Ia 20.000, ia 30. Ia tu mult, că dacă iei tu mult, am și eu mult. Îți dau posibilitatea să fii coproprietar în restaurantul muncit de mine, construit de mine, clădit de mine. Și atunci, fiind cumva și al tău, te interesează mult mai mult ca farfuria care iese să fie superbă, fantastică. Nu mai ai voie la greșeli”, a declarat iubitul Doinei Teodoru.