Cătălin Predoiu, declarații de ultima oră despre Schengen

Cătălin Predoiu nu exclude ca România și Bulgaria să primească un vot pozitiv pentru aderarea la Spațiul Schengen. Doar că acest vot nu va fi dat la Consiliul JAI de marți, 5 decembrie. Este posibil ca acest lucru să se întâmple dacă parlamentul și guvernul Olandei vor ridica „veto”-ul acordat Bulgariei.

Ministrul de Interne român a făcut o serie de declarații, după sosirea la Consiliul JAI, cu privire la un vot pozitiv pe Schengen. El a spus că cel mai important lucru este ca guvernul și parlamentul Olandei să ridice veto-ul împotriva Bulgariei.

„Tot ce pot să vă confirm, factual, este că au loc discuții intense, sunt în permanent contact cu domnul ministru Karner, e și dânsul aici, la declarații. Am avut chiar și aseară o întrevedere cu dânsul. O discuție foarte bună. Încă din 23 august, de când ne-am întâlnit și am resetat, dacă vreți, dialogul dintre ministerele noastre, am purtat permanent acest dialog. El e intens”, a mai spus ministrul de Interne.