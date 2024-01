Cătălin Josan s-a logodit cu o misterioasă șatenă: „Ea a spus DA!”

Cătălin Josan nu a vorbit niciodată despre viața sa personală și nici nu a postat vreo poză cu iubita. Acum, interpretul din Republica Moldova, în vârstă de 36 de ani, a publica o poază cu o tânără șatenă, anunțând că ea a spus ”Da!”. Pe mâna tinerei se poate vedea și inelul de logodnă, cu o piatră de culoare verde smarald.

”Eu recunosc că am călcat strâmb”

În urmă cu mi bine de 10 ani, Cătălin Josan spunea că are o viață sentimentală „fructoasă” și la nivel platonic. Când vine vorba însă despre sex, cred că acesta este cel mai important într-o relație. Sunt convins că sexul contează 95% într-o relație. Nu am să cred niciodată că doi oameni pot să fie fideli până la capăt.

De obicei, într-o relație, unul este super corect, iar celălalt face tot felul de prostii. Eu recunosc că am călcat strâmb, însă atunci când încep o relație îi spun că eu nu îi interzic ei nimic, la fel cum nici ea nu are dreptul să-mi interzică nimic. Am avut relații și cu femei mai în vârstă decât mine și am rămas surprins de modul în care o femeie cu experiență de viață tratează lucrurile. Am avut multe de învățat din astfel de relații”, declara Cătălin Josan pentru emisiunea „D-Paparazzi” de la Kanal D.

Cine este Cătălin Josan

Cătălin Josan a devenit cunoscut după ce a câştigat prima ediţie a emisiunii de talente Megastar, realizată de Prima TV. S-a născut pe 4 martie 1987 la Chişinău, în Republica Moldova.

Josan a studiat muzica de mic, a absolvit Liceul de Muzică Ciprian Porumbescu din Chişinău , unde a studiat pianul. Apoi, a învăţat să cânte chitară. După liceu, a urmat Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice din Chişinău, specializarea canto academic, unde a fost elevul profesorului Valeriu Vdovicenco.

Primul album din cariera sa se numeşte Mega start, iar piesa Big Brown Eyes cu care a debutat a fost în colaborare cu Marius Moga, Dinu Baxter şi Maria Marinescu.

A participat şi la Eurovision România, s-a calificat cu două piese dintre cele trei pe care le-a propus. When we’re togheter şi Run Away s-au calificat ambele în finală, a ales una, cu care a terminat pe locul al patrulea, însă.

Cătălin Josan provine dintre-o familie de artişti. Tatăl său, Nicolae Josan, este fondatorul trupei Mateevici, cunoscută peste graniţă la începutul anilor 1989, dar şi Lora. Josan mai are o soră şi un frate, pe nume Ruxanda şi Dorian.

A colaborat de-a lungul timpului cu mai mulţi artişti din România, printre ei şi Keo, fostul iubit al Andreei Bălan.