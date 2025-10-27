HAI România!

Cătălin Gruianu, DONA Logistică, la Gala Capital „Suntem orientați spre inovare”

Dona.Logistică estimează pentru 2025 o creștere a cifrei de afaceri la 3,6 miliarde lei. Un rezultat susținut prin investițiile realizate, a căror valoare a fost de 50 milioane lei, direcționați în principal către achiziția de noi licențe de farmacii, integrarea diviziei VET și implementarea de soluții de automatizare în depozite și farmacii.

În 2025, compania a bugetat peste 35 milioane lei pentru construirea unui nou depozit logistic și modernizarea infrastructurii IT. Compania a primit din partea Revistei Capital „Premiul pentru inovație, automatizare și eficiență operațională în serviciile logistice farmaceutice” în cadrul Galei Capital „Companii de Elită” ce a avut loc pe 23 octombrie 2025.

Elena Apostol, Dacia, la Gala Capital „Nu ne am dorit să impresionăm, ci să fim utili”
Emine Coşkun, Ford Otosan, la Gala Capital „Noile modele arată talentul echipei de la Craiova”
Bogdan Buciu, Hidroelectrica, la Gala Capital „Suntem una dintre cele mai profitabile companii”
