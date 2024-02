Varianta USR pentru prezidențiale. Drulă nu vrea să audă de Lasconi

Liderul USR a oferit mai multe informații despre Elena Lasconi, dar și despre ce persoane vizează USR pentru alegerile prezidențiale din acest an.

Cătălin Drulă, despre problemele din USR

Cătălin Drulă a fost criticat intern în cadrul USR pentru că nu consultă partidul în momentul în care ia decizii electorale semnificative.

Mai mult, Elena Lasconi, primarul din Câmpulung Muscel, o figură importantă în USR, a solicitat ca partidul să își stabilească un obiectiv de 20% la alegerile din 2024 și, în cazul în care acest obiectiv nu este atins, conducerea partidului să demisioneze. Întrebat dacă astfel de dezbateri interne afectează USR, Cătălin Drulă a declarat că oamenii au perspective diferite, că USR este un partid dinamic și că este firesc să existe astfel de discuții.

„Astfel de discuții sunt firești într-un partid care nu e o unitate militară. Oamenii au păreri diferite, sunt diverse viziuni, chiar am avut niște dezbaterii vii în USR. Anul trecut am cerut un mandat în Congresul USR, unde am primit un mandat de 90%, pentru a încerca formarea Alianței. Iar la Comitetul Politic la care faceți referire, e adevărat, colega mea a avut o opinie diferită, după dezbateri. De altfel, sunt lucruri pe care și Elena le-a spus în spațiul public – că aici există dreptul la cuvânt, dezbatere vie”, a explicat Drulă la Digi24.

Elena Lasconi, nemulțumită de colegi

Cu toate acestea, Elena Lasconi și-a exprimat nemulțumirea într-o întâlnire a Comitetului Politic al USR, afirmând că a primit un „șut în fund” și că a așteptat „3 luni” pentru a discuta cu conducerea. Întrebat despre situația reală cu Lasconi, Drulă a evitat să ofere un răspuns clar.

„Eu chiar am fost în vizită la Câmpulung. Eu merg la toți primarii mei în vizită, am fost în luna noiembrie și am avut discuții. La sfârșitul acestor discuții în Comitetul Politic, am avut un vot. Acel vot a fost covârșitor, undeva 95% pentru această alianță. De ce ne-o dorim? Vrem să avem o opțiune pe partea dreapta, consolidată, ca alternativă la PSD pe roșu și pe galben. Pentru că România ne transmite acest mesaj. Politica românească suferă de prea mulți mareșali, fiecare în capul lui se crede de neînlocuit și trebuie să aibă partidulețul lui. Eu cred că trebuie să ne unim”, a mai spus liderul USR.

Elena Lasconi și candidatura ei la alegerile prezidențiale

Referitor la posibilitatea unei candidaturi la prezidențiale a Elenei Lasconi, având în vedere rezultatele unui sondaj INSCOP de la sfârșitul anului 2023, în care Elena Lasconi obținuse un scor mult mai mare decât Cătălin Drulă, liderul USR a declarat că în prezent nu există o astfel de variantă.

„Nu există această variantă în momentul ăsta. Mi-a spus că vrea încă un mandat la Câmpulung, dacă nu două. Știu că este pasionată de munca ei acolo. Are o contribuție și în filială în general. E un subiect, a ținut interesul media și din altă perspectivă. E o persoană cu notorietate. În realitate e mult mai puțină încărcătură”, a declarat Drulă.