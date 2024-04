Politica Cătălin Cîrstoiu vrea o schimbare completă în sistemul de transport public. Promisiuni pentru angajații STB







Cătălin Cîrstoiu vine un un plan pentru a schimba sistemul de transport public. Candidatul susținut de coaliție pentru funcția de primar al Capitalei a precizat că activitatea din acest sector trebuie regândită. De altfel, acesta a menționat că bucureștenii ar putea fi încurajați să folosească mașina personală mai puțin.

Cătălin Cîrstoiu, despre noul plan de mobilitate

Candidatul susținut de PNL și PSD la Primăria Capitalei s-a întâlnit cu reprezentanții sindicatului STB. Cătălin Cîrstoiu a vorbit despre problemele actuale ale sistemului de transport public bucureștean. Totodată, medicul a explicat ce schimbări ar aduce în acest sector.

„Mi s-a reconfirmat că și acest domeniu, precum multe altele, a stagnat timp de 4 ani. Au fost 4 ani pierduți efectiv pentru STB și pentru bucureșteni! Planul de mobilitate urbană al Capitalei nu este actualizat de pe vremea Gabrielei Firea, pentru că Nicușor Dan n-a fost în stare de așa ceva”, a scris acesta pe Facebook.

Rețeaua de transport public ar putea fi modernizată

Potrivit medicului Cătălin Cîrstoiu, rețeaua de transport public din București ar necesita lucrări ample de modernizare. Astfel, aceasta ar urma să devină siguraă și confortabilă pentru cetățeni, spune candidatul susținut de coaliție.

„ Uzina STB are capacitatea de a moderniza la standardele anului 2024 două tramvaie pe lună, lucru ce ar stopa risipa de bani în societate, bugetul fiind și așa sub necesar. Infrastructura de tramvai trebuie refăcută în tot Bucureștiul, cu muncă an de an și nu cu praf în ochi în anul electoral. ”, a adăugat medicul.

Cătălin Cîrstoiu, promisiuni pentru angajații STB

Candidatul susținut de coaliție pentru scaunul de primar al Capitalei a vorbit și despre sistemul de salarizare din acest domeniu. Conform acestuia, legislația muncii și a salarizării ar fi încălcată în ceea ce îi privește pe angajații STB.

„Legislația muncii și a salarizării în ceea ce îi privește pe angajații STB a fost grav încălcată de actuala administrație a Bucureștiului. Astfel de abuzuri trebuie oprite. E nevoie de mai mult confort și mai multă siguranță, poate chiar de curse unice pentru școli, la anumite ore. Pentru părinți este groaznic să trăiască cu frica de a-și lăsa copiii singuri cu tramvaiul sau autobuzul prin București, capitală europeană. ”, arată Cîrstoiu.

Totodată, medicul a subliniat că bucureștenii ar putea circula gratuit o zi pe săptămână, cu transportul în comun.

„Putem avea cu adevărat vinerea verde în Capitală, nu doar în sens declarativ. Stimularea demersului va veni din gratuitatea transportului public în astfel de zile”, a mai precizat acesta.