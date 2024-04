Politica Cătălin Cîrstoiu, retras de Coaliție. Candidează Firea și Burduja. Surse







Cătălin Cîrstoiu pleacă acasă, vin Gabriela Firea și Sebastian Burduja, ne-au informat surse politice. Decizia s-a luat în jurul orei 1 noaptea. Până pe 29 aprilie, PSD și PNL trebuie să adune numărul de semnături necesare. Candidații la alegerile locale pentru sectoarele Bucureștiului rămân aceeași. Listele de consilieri locali vor fi comune, la Consiliul General urmând a fi separate.

Eșec politic total la Capitală. După o ședință maraton de peste 14 ore, liderii Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă au decis retragerea candidatului Cătălin Cîrstoiu. Coaliția formată din Partidul Social Democrat (PSD) și Partidul Național Liberal (PNL) a hotărât că va prezenta candidaturi separate pentru primăria Capitalei. Desemnând-o pe Gabriela Firea din partea PSD și pe Sebastian Burduja din partea PNL. Această strategie vizează maximizarea bazelor electorale ale fiecărui partid.

Menționăm că decizia nu a fost anunțată oficial. Dar lideri ai PNL și PSD au confirmat-o în declarații neoficiale făcute EVZ.

Deși vor candida separat, Gabriela Firea și Sebastian Burduja au convenit să nu se atace reciproc în timpul campaniei electorale. Angajându-se în schimb într-o competiție bazată pe soluții constructive pentru dezvoltarea Bucureștiului. Acest acord subliniază o abordare mai concentrată pe politici decât pe rivalitate personală.

Cîrstoiu a refuzat să se retragă

"În ceea ce privește candidații pentru sectoarele Capitalei, aceștia vor fi comuni, reflectând o strategie unitară la nivelul infrastructurii locale. Aceasta replică abordările similare adoptate de coaliție în alte orașe mari, cum ar fi Bacău și Brașov. Acolo PSD și PNL au colaborat pentru a consolida susținerea electorală prin candidaturi comune în anumite zone", ne-a declarat un participant la ședința Coaliției.

Mai trebuie spus că asupra lui Cătălin Cîrstoiu, candidatul anunțat al Coaliției, s-au făcut presiuni uriașe pentru a se retrage, dar acesta a refuzat. A spus că are mandatul pe masa Coaliției, dar refuză să se retragă. În cadrul întâlnirii extinse la guvern, managerul Spitalului Universitar București le-a spus în mod repetat liderilor PSD și PNL: "Eu sunt un învingător și nu am pierdut niciodată o luptă".

Pa parcursul a șase ore, aceștia au încercat să-l convingă să își retragă candidatura. Nu au obținut acest rezultat, fiind nevoiți să admită că ei trebuie să retragă candidatura.

Ce a spus în urmă cu câteva zile

Pe parcursul zilelor recente, în timp ce liderii PSD și PNL tergiversau decizia, Cătălin Cîrstoiu părea a fi singurul hotărât să meargă până la capăt, uneori chiar sfidând intențiile celor care l-au nominalizat.

„Nu am motive să mă retrag. Nu ascund nimic în spate. Am fost solicitat să intru în competiția pentru București și am acceptat. Momentan fac parte din echipa alianței PSD-PNL pentru București. Atâta timp cât nu mi se spune explicit «Cătăline, nu mai avem nevoie de tine»...” a declarat Cătălin Cîrstoiu într-un podcast la EVZ.

În cadrul aceleași discuții, când jurnalistul Dan Andronic l-a întrebat dacă se simte abandonat în această situație, Cîrstoiu a recunoscut: „Sunt oarecum singur, dar așa stau lucrurile. Am simțit sprijinul lui Ciolacu și Ciucă... Până la urmă, politica este extrem de complicată. Decizia finală le aparține lor. Am acceptat acest lucru și m-am implicat pentru că cred că primarul general și primarii de sector pot colabora excelent. Deși situația pare stabilă prin alianță, nu am observat o schimbare majoră în abordarea alianței. Există diferite interese și grupuri. Totuși, administrația Capitalei reprezintă un conglomerat de interese, lucru pe care îl înțeleg foarte bine”, a adăugat Cîrstoiu.