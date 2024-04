Cîrstoiu, mesaj cu subînțeles înainte de ședința decisivă a coaliției

Cătălin Cîrstoiu, candidatul PSD - PNL pentru alegerile locale, din 9 iunie, la Primăria Municipiului București a transmis un nou mesaj. El a vorbit despre meseria pe care o practică.

Coaliția de guvernare urmează să discute situația candidatului comun luni, după cum a anunțat Marcel Ciolacu. În ultimele zile, în spațiul public au apărut speculații cu privire la o eventuală retragere a medicului din cursa electorală.

Candidatul PSD - PNL la alegerile locale pentru Primăria București a postat un mesaj, în care a făcut referire la meseria pe care o practică. Cătălin Cîrstoiu a spus, între altele că nimic nu i se pare dificil după ce a reușit să învingă boli crunte. Mesajul vine cu două zile înainte de reuniunea liderilor coaliției care vor stabili dacă îl vor menține candidat.

„Azi (sâmbătă - n. red.) am vorbit despre ceea ce am învățat să fac cel mai bine, despre cea mai grea bătălie, lupta pentru sănătatea oamenilor împotriva unei maladii teribile: metastazele osoase din cancerul renal. Am fost impresionat să vad și să simt cât de aproape îmi sunt colegii, de vârsta mea sau mai tineri”, a scris Cătălin Cîrstoiu.