Politica Cătălin Cîrstoiu, despre familie, candidatură și boala de care a suferit. Primele legături cu politica







Cătălin Cîrstoiu, candidatul coaliției pentru scaunul de primar a vorbit despre viața de familie. De asemenea, medicul a făcut mărturisiri și despre diagnosticul crunt pe care l-a primit în trecut. Candidatul comun al PSD și PNL pentru Primăria Municipiului București nu ar fi străin de scena politică. Conform declarațiilor, tatăl acestuia a avut două mandate de deputat.

Cătălin Cîrstoiu a învins cancerul

Candidatul la Primăria Municipiului București a fost diagnosticat cu o boală grea la vârsta de 33 de ani. Cătălin Cârstoiu susține că a evitat să vorbească despre acest subiect pentru a nu da curs interpretărilor. După ce a reușit să învingă această boală, medicul ortoped a făcut mai multe demersuri pentru bolnavii de cancer din Capitală. Printre acestea se numără inaugurarea unei secții de oncologie la Spitalul Universitar, precum și crearea unui buncăr de radiologie.

„Aveam 33 de ani, la vârsta aia oamenii au alte gânduri. Nu am vorbit despre asta, folosind boala mea pentru a face ceva, din contră. Eu am folosit acel moment, pentru mine personal un moment prost, un moment cate mi-a creat profunde insatisfacţii, l-am folosit pentru a încerca să construiesc ceva şi cât am putut eu la Spitalul Universitar am făcut o secţie de oncologie, un buncăr de radioterapie, am încercat să le dau oamenilor şansa.”, a spus Cătălin Cîrstoiu.

Propunerea pentru candidatura la Primăria Capitalei

Medicul ortoped a vorbit despre momentul în care a primit propunerea pentru a candida în București. Conform declarației sale, invitația din partea coaliției a venit într-un moment în care specialistul se afla la sediul Guvernului.

„Fusesem invitat la şedinţa coaliţiei pentru a discuta exact acest subiect. A fost o discuţie între toată lumea de acolo, în care am înţeles că eu, pentru că, repet, mai avusesem nişte discuţii principiale înainte, pe teme, pe proiecte, cu mulţi lideri politici. Am discutat cu mulţi lideri politici povestea asta, dar nu neapărat povestea concretă a Bucureştiului, ea s-a desprins din discuţiile astea, pentru că inevitabil, când ai o relaţie cu cineva, dezvolţi subiecte şi în afara medicinei”, a adăugat specialistul.

Cătălin Cîrstoiu,despre legăturile familiei sale cu politica

Candidatul susținut de coaliție pentru funcția de primar nu este străin de viața politică. Tatăl său a fost deputat două mandate, iar străbunicul a fost fiul adoptiv al lui Ion Mihalache.

„Tatăl meu a avut două mandate de deputat, a fost preşedintele Comisiei de administraţie publică din Camera Deputaţilor şi chiar Legea Administraţiei publice locale cumva e creaţia lui, munca de echipă de la Parlament. Conducea acea comisie care a redactat legea.”, a adăugat Cătălin Cîrstoiu.

Medicul ortoped susține că străbunicul său, care a absolvit Dreptul, a fost adoptat de Ion Mihalache, fost ministru și unul dintre fondatorii Partidului Țărănesc.

„Sigur, în familie există şi lucruri mai triste în care ne-a adus politica, pentru că Ion Mihalache nu avea copii, iar verişoara lui primară avea un băiat, cel mai mare băiat, pe care practic Mihalache l-a adoptat de la câţiva ani şi l-a crescut. Bunicul meu a fost absolventul Facultăţii de Drept în 1927.”, a încheiat acesta.