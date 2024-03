Politica Cătălin Cîrstoiu, candidatul PSD-PNL la Capitală: Trebuie să resetăm toată atitudinea față de cetățeni







Candidatul comun al Coaliției, Cătălin Cîrstoiu susține că are o relație bună cu liderii celor două puteri politice. Totodată, acesta a precizat că își dorește să vină cu o nouă viziune la conducerea Primăriei Capitalei. Cătălin Cîrstoiu a dezvăluit ce ar schimba vizavi de problema traficului bucureștean.

Cătălin Cîrstoiu, despre liderii PSD și PNL

„ Am constatat o coeziune între punctele noastre de vedere, pentru că sunt idei bune și într-o parte și în cealaltă. Ne înțelegem în egală măsură.(…) În urma discuțiilor mi-au furnizat un punct foarte important de vedere legat de administrarea unui oraș. Ambii doresc o resetare în ceea ce privește abordarea unui oraș. Au o viziune cumva nouă în ceea ce privește sistemul de conducere, integrarea ideilor care trebuie să vină cumva dinspre necesitatea oamenilor. Până astăzi, nu am fost un om politic, nu am avut o carieră politică și, de fapt, de-aia sunt și aici…”, a spus candidatul coaliției.

Nu va renunța la medicină

”A venit un moment în care cred eu că decizia de a candida pentru Primăria Generală a Capitalei a fost determinată nu neapărat de dorinţa mea de a ocupa o funcţie (...) cât am simţit că este un moment foarte important pentru Capitală, pentru Bucureşti, pentru cetăţenii acestui oraş. Este un moment în care cred că trebuie să resetăm toată gândirea, toată atitudinea şi, de ce nu, toată abordarea clasei politice faţă de Capitală şi faţă de cetăţeni”, a declarat medicul Cătălin Cîrstoiu, miercuri seară, la Antena 3.

Cătălin Cîrstoiu, planuri pentru soluționarea problemei traficului bucureștean

Cătălin Cîrstoiu a explicat ce ar schimba vizavi de problema traficului bucureștean.

Candidatul coaliției la Primăria Capitalei susține că există numeroase soluții pentru rezolvarea problemei traficului.

„Dacă vorbim de trafic, sunt atât de multe măsuri care pot fi luate… Eu vreau să nu fiu cum au fost ceilalți pretendenți la această poziție. În profesia mea tratez oameni. Unui bolnav îi pui un diagnostic și trebuie să îi comunici verdictul. Un medic nu te întotdeauna numai vești bune. Tocmai asta aș vrea să aplic ”, a adăugat acesta.