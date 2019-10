De asemenea, cunoscutul designer, a mai spus că în afară de operaţia iniţială, în care i s-a extirmat o tumoră, a mai trebuit să fie supus şi altor intervenţii chirurgicale.

„Nu e ușor într-o lună și un pic să suporți 4 operații, să stai în spital aproape non-stop, să înduri niște dureri, nu stiu… Eu am trecut prin ceva ce nu pot explica în cuvinte. În a doua și a treia operație am stat 17 zile imobilizat (…). Am făcut o nouă hemoragie internă. Mi s-a m-ai făcut o altă operație (…) Mi s-au administrat niște medicamente, de pe urma cărora aveam niște halucinații extrordinare. A fost crunt. Nici eu nu știam ce mă mai doare, a fost groaznic”, a declarat Cătălin Botezatu

„Nu sunt în forma cea mai bună. Chiar mă uit așa la mine și îmi fac poze și vreau să postez, dar nu arăt bine. Am slăbit 12 kilograme. Nu sunt așa cum vreau să fiu. Nu mai am aceeași putere. Mi-am dat seama că cea mai importantă e sănatatea”, a spus designerul, potrivit dcnews.ro

