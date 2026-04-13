Câtă schimbare va fi la Budapesta. Ce vrea cu adevărat Péter Magyar

Péter Magyar, liderul partidului Tisza, a devenit noul premier al Ungariei după ce Viktor Orbán a pierdut puterea, la capătul a 16 ani de guvernare. Apariția sa rapidă în prim-planul politic, trecutul său în interiorul sistemului Fidesz și discursul construit pe ideea unei schimbări profunde l-au transformat, în doar doi ani, în principalul adversar al liderului naționalist de la Budapesta.

În doar doi ani de la apariția sa în atenția publicului, Péter Magyar, liderul partidului Tisza, a reușit să se impună ca un adversar credibil al prim-ministrului naționalist maghiar Viktor Orbán, aflat la putere de 16 ani. Bun comunicator, atât pe rețelele sociale, cât și în contact direct cu electoratul, Magyar și-a construit profilul politic în jurul ideii de ruptură față de vechiul sistem. El a vorbit despre o schimbare totală în Ungaria și a promis că va demonta „cărămidă cu cărămidă” sistemul politic pus în practică de Orbán.

Dacă sondajele realizate în ultimele luni s-au confirmat la urne, el are șansa de a câștiga și de a deveni noul prim-ministru. Dincolo de campania electorală, întrebarea care rămâne este ce urmează sub conducerea sa.

Péter Magyar a promis destructurarea sistemului Fidesz, îmbunătățirea serviciilor publice și combaterea corupției. Mesajul său a fost construit în jurul ideii de refacere a echilibrului democratic și de înlocuire a unei puteri consolidate în jurul cercului lui Viktor Orbán. Totuși, nu toți cei care îi urmăresc ascensiunea văd în el un politician complet rupt de vechea ordine. Unii observatori avertizează că Magyar a fost parte a Fidesz, că este un conservator și că are un discurs naționalist, ceea ce înseamnă că nu va urma automat linia Uniunii Europene în toate privințele.

Schimbarea pe care o promite poate fi una de substanță și de stil, însă dezbaterea despre cât de adâncă va fi această transformare rămâne deschisă.

Un detaliu esențial pentru a-i înțelege traseul politic este legătura sa strânsă cu sistemul pe care astăzi îl atacă. Până nu demult, Péter Magyar a făcut parte din cercul puterii. În 2022, amintește AFP, el încă aplauda un discurs al lui Viktor Orbán, stând în primul rând alături de Judit Varga, pe atunci soția sa și ministră a Justiției.

El susține că și în acea perioadă își exprima opiniile și critica anturajul lui Orbán. „Mă numeau opoziția eternă în cadrul Fidesz”, a declarat el pentru sursa citată în 2024, la scurt timp după apariția pe scena politică.

Tocmai acest statut de „fost inițiat” a contribuit la ascensiunea sa rapidă, a spus Andrzej Sadecki, analist la Centrul de Studii Estice din Varșovia.

„Într-un fel, Magyar este Orbán de acum 20 de ani, fără toată bagajul, corupția și greșelile comise la putere”, a spus acesta.

Péter Magyar s-a născut pe 16 martie 1981 într-o familie de conservatori influenți. Printre rudele sale se numără avocați și judecători proeminenți, dar și fostul președinte Ferenc Mádl, care a condus țara în timpul primului mandat al lui Viktor Orbán ca premier, scrie Financial Times.

Interesul pentru politică a apărut devreme. În anii de facultate, când a studiat dreptul, s-a împrietenit cu Gergely Gulyás, actualul șef de cabinet al lui Orbán, și și-a cunoscut viitoarea soție, Judit Varga, cu care a avut trei copii.

După o perioadă în care a lucrat ca avocat, a plecat împreună cu soția sa la Bruxelles, în momentul în care Judit Varga a fost angajată, în 2009, ca asistentă a unui europarlamentar Fidesz. La revenirea la putere a lui Viktor Orbán, în 2010, Péter Magyar a fost numit diplomat responsabil cu afacerile europene. Familia s-a întors în Ungaria în 2018, când Judit Varga a fost numită secretară de stat, iar apoi ministră a Justiției.

În această perioadă, Péter Magyar a preluat conducerea organismului de împrumuturi pentru studenți Diakhitel Kozpont și a făcut parte din consiliile de administrație ale mai multor alte întreprinderi publice.

Necunoscut publicului larg înainte de începutul anului 2024, Magyar a intrat brusc în atenția publică în momentul în care a denunțat deschis sistemul Orbán. Apariția sa s-a produs pe fondul scandalului uriaș declanșat de o grațiere prezidențială într-un caz de pedofilie, episod care a zguduit guvernarea.

Scandalul a forțat demisia fostei sale soții, fostă ministră a Justiției, dar și a președintei Katalin Novák. În acel moment, Magyar a afirmat că nu are ambiții politice.

La doar câteva săptămâni distanță, el organiza deja prima sa manifestație, la care a atras zeci de mii de oameni. Din acel punct, ascensiunea sa a fost rapidă.

Péter Magyar a devenit rapid un lider informal al opoziției, nu în ultimul rând datorită abilităților sale de comunicare, iar în jurul său s-a format o comunitate puternică.

El a preluat rapid conducerea unui partid până atunci inactiv, Tisza, formațiune care a ajuns ulterior pe locul al doilea la alegerile europene din 2024, în spatele coaliției aflate la putere.

Această evoluție a confirmat că Magyar nu mai este doar un fost om al sistemului care critică vechea putere, ci un politician capabil să concentreze în jurul său energia unei opoziții fragmentate și să transforme nemulțumirea publică într-un proiect politic cu miză de guvernare.

În plan politic, Péter Magyar propune îmbunătățirea serviciilor publice, în special a sănătății și educației, domenii despre care criticii spun că s-au degradat. În paralel, el promite combaterea corupției și restabilirea echilibrului democratic al puterii.

Magyar spune că va urmări penal membri ai elitei Orbán care s-au îmbogățit în anii de guvernare.

„Tovarăși: s-a terminat”, a spus el la un miting recent, într-un mesaj adresat lui Orbán. Tot atunci, el a îndemnat mulțimea: „Repetați după mine: cătușe, cătușe, gratii, gratii!”

Pe plan extern, el a sugerat și o orientare pro-occidentală, afirmând că va încerca să facă din Ungaria un aliat de încredere al NATO și un membru loial al Uniunii Europene.