Cât de repede ajunge o scrisoare din București la Brașov. Directorul Poștei Române: „În cinci zile”

Directorul Companiei Naţionale Poşta Română, Valentin Ştefan, a declarat că o scrisoare de la Bucureşti la Braşov ajunge în cinci zile. Cu toate astea, el a spus că nimeni nu mai trimite scrisori în ziua de azi și că au fost găsite alte soluții.

„În cinci zile. Sunt reglementările ANCOM. Sigur, nu trebuie să o ducem în maxim cinci zile, dar onorăm lucrul ăsta, de cinci zile”, a spus acesta când a fost întrebat cât de repede ajunge o scrisoare din București în Brașov.

El a mai spus că puțini sunt cei care mai trimit scrisori și că românii se folosesc de scrisorile digitale. „Trimiterea de scrisori de persoane fizice e aproape inexistentă. Aproape nimeni nu mai trimite scrisori. Tipul de business în care e prinsă poşta e B to C (business to client – n.r.), adică merg de la companii sau entităţi către persoane fizice. De aceea noi nu avem neapărat o strategie comercială prin care să convingem cetăţenii să aducă scrisorile la Poştă.

Trendul în ţara noastră, pe care eu îl îmbrăţişez, este acela al digitalizării, al modernizării. Şi atunci se încearcă pe cât posibil reducerea trimiterilor tradiţionale, clasice. Mergem pe un model digital, un model mai eficient, lucrul ăsta pune presiune pe companie pentru că practic ni se reduce din venituri. Eu aş fi putut să am o politică mai conservatoare faţă de tot ce înseamnă poştă tradiţională, dar nu facem acest lucru. Creştem preţurile cât putem de mult – preţul pe serviciu universal este reglementat de ANCOM, deci nu avem libertatea de a creşte tarifele cât credem noi – dar nu ezit să urcăm tarifele, în echipă, la companie, astfel încât să aducem cât mai mult venit către angajaţii noştri, în defavoarea volumelor”, a adăugat directorul CN Poşta Română, potrivit News.

ATV-uri pentru angajaţii Poştei Române

El a mai declarat că angajaţii din zone cu relief dificil au primit ATV-uri pentru a se deplasa mai repede și pentru a aduce scrisorile la timp. Directorul Poștei Române a spus că salariații nu au fost ușor de convins.

„A fost o provocare. Am cumpărat doar patru ATV-uri, deşi cred că e nevoie de mult mai multe, şi am insistat ca acolo unde terenul o solicită, unde relieful este foarte prost, angajaţii Poştei să folosească ATV-uri. Şi am cumpărat patru ATV-uri, nu le-a vrut nimeni şi a trebuit să insistăm, efectiv, să le preia. Din fericire, odată ce se încearcă ceva nou în Poştă, imediat devine ceva la modă şi e acceptat. Poate cel mai mediatizat caz este în judeţul Alba, în Apuseni, o colegă de-a noastră a acceptat să, folosească ATV-ul şi acum ne mândrim cu ea”, a afirmat directorul Poştei Române.

Acesta a mai declarat că angajații Poștei Române nu renunță la postul lor chiar dacă nu sunt foarte mulțumiți de salarii.

„Pe de o parte, este ataşamentul de faţă de companie. Pe de altă parte, sunt angajaţi care au prins vremuri foarte bune în Poştă, în anii 90 Poşta era un angajator foarte atractiv şi majoritatea sunt rămaşi încă de atunci. În următorii 10 ani, 15.000 de angajaţi ai companiei vor atinge vârsta pensionării. Deci asta pe de o parte. Pe de altă parte, când lucrezi într-o companie 10-15 ani, e foarte greu să mai schimbi locul de muncă. Şi în al treilea rând, sunt unele zone, cum sunt Apusenii sau zone mai puţin prospere în România, unde nu există alternativă şi chiar şi aceste salarii mici sunt salarii bune acolo”, mai spune Valentin Ştefan.