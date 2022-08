Cât costă o pizza cu foiță de aur. Invenția unui român stabilit în Italia

Robert Nedea este din București, iar în urmă cu 30 de ani a ales să-și transforme viața. A plecat în Italia, acolo unde s-a stabilit și a pus bazele propriei afaceri.

Românul are un restaurant-pizzerie la Jesolo, în provincia Veneția, acolo unde a reușit să transforme rețeta clasică de pizza, adăugând o valoare aparte, mai exact, aur comestibil. Aceasta e comandată în special de cei care vor să impresioneze, împreună cu o sticlă de șampanie.

Cât costă o pizza cu topping de aur

Românul pizzer a inventat „Pizza Mimi Regina d’Oro 24 Kt”, o pizza de lux. Cei care se arată interesați trebuie să scoată din buzunar 99 de euro.

„În restaurantele din Dubai se stropesc cu aur fripturile și se vând cu o mie de dolari. Ar trebui să facem și noi cu pizza același lucru. Ne-am gândit să le oferim clienților posibilitatea de a trăi aceleași emoții, dar mâncând o pizza.

Dar costurile sunt complet diferite. Una este să plătești 1.500 de euro pentru o bucată de carne și alta e să plătești 99 de euro pentru o pizza, chiar dacă e și acesta un preț ridicat. O dată în viață poți să faci o nebunie. Noi nu băgăm mâinile în portofelul nimănui”, a spus Robert Nedea, patronul restaurantului.

Pizza conține mozzarella, sos de roșii, 200 de grame de burrata de bivoliță, busuioc și fâșii de aur, 100% comestibile.

Pizza cu foiță de aur, la mare căutare

Robert a luat ideea foarte în serios și rezultatele sunt evidente. Între patru și cinci clienți săptămânal comandă cel mai scump preparat din meniu.

„Săptămâna trecută am vândut cinci într-o seară! De obicei sunt turiști străini, dar și hotelieri locali și tineri care vor să exagereze”.

De asemenea, acesta a menționat că cei care cumpără pizza aurie o fac pentru a-i impresiona oamenii de la masă sau de ospătărițe, lăsând minim 25 de euro drept bacșiș. Pe lângă pizza cu aur, clienții comandă de obicei și o sticlă de șampanie.

„Noi servim pizza Mimi Regina d’Oro pe notele melodiei We Are the Champions. Dacă și clienții acceptă, anunțăm întregul local că au făcut comanda respectivă”, a mai spus pizzerul, potrivit Carierredelveneto.

Aurul comestibil este un anumit tip de aur autorizat de Uniunea Europeană şi Statele Unite ale Americii ca aditiv alimentar, sub denumirea E-175.