International Cât costă de fapt o geantă Dior de 2780 de dolari? Doar 57 de dolari, au descoperit procurorii







O investigație a procurorilor italieni dezvăluie că o geantă de la două mărci de lux valorează mult mai puțin decât prețul cu care este vândută. Problema este că cele două companii exploatează muncitori pentru a obține acest preț.

O geantă, cât viața unor oameni.

Cei de la Reuters spun că Dior a plătit unui furnizor 57 de dolari pentru a produce genți care s-au vândut cu amănuntul pentru aproximativ 2.780 de dolari. Costurile nu includ materiile prime precum pielea.

Jurnalistii au mai decoperit că marca nu a luat „măsuri adecvate pentru a verifica condițiile reale de muncă. Sau capacitățile tehnice ale companiilor contractante”. În cercetările efectuate în martie și aprilie, anchetatorii au găsit dovezi că lucrătorii dormeau în instalație.

Astfel încât gențile să poată fi produși non-stop, spune sursa citată. Ei au urmărit, de asemenea, datele despre consumul de energie electrică. Acestea au arătat că munca se desfășoară în timpul nopților și sărbătorilor, se arată în raport. Subcontractanții erau firme deținute de China, au spus procurorii. Ei au spus că majoritatea lucrătorilor sunt din China, doi dintre ei trăind ilegal în țară și alți șapte lucrând fără documentele necesare.

Documentele instanței au arătat că Dior a trimis o notă care evidențiază îmbunătățirile sale în lanțul de aprovizionare. Ancheta s-a extins și la antreprenorii Giorgio Armani. Iar compania de lux a fost acuzată că nu și-a supravegheat în mod corespunzător furnizorii.

Oamenii sunt maltratați pentru o geantă Dior

Armani a plătit contractorilor 99 de dolari per geantă pentru produse care se vindeau cu peste 1.900 de dolari în magazine. Un purtător de cuvânt a făcut următoarele precizări. „Compania a avut întotdeauna măsuri de control și prevenire pentru a minimiza riscul de abuzuri în lanțul de aprovizionare”, se arată în comunicat. Judecătorii din Milano au ordonat ca unitățile ambelor companii să fie plasate sub administrare judiciară timp de un an.

„Principala problemă este, evident, că oamenii sunt maltratați: aplicarea legilor muncii, deci sănătate și siguranță, ore, salariu”, a declarat Fabio Roia, președintele Tribunalului din Milano. „Dar există și o altă problemă uriașă: concurența neloială care împinge firmele care respectă legea în afara pieței”.