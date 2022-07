Cât câștigă în România un programator fără experiență. Adevărul despre salariile din IT

Veniturile programatorilor din România sunt cu 25% mai mari comparativ cu statele din Europa de Est, dar țara noastră este pe locul 16 în ceea ce privește nivelul salariilor ajustat cu nivelul de trai, arată Harta salariilor IT din Europa, realizată de Codecool.

Salariile din România sunt sub nivelul celor din țările Occident, dar costurile de trai mai reduse din țara noastră oferă o puterere mai mare de cumpărare.

Cât se câștigă în România

În România, un programator fără experiență are un salariu net anual estimat la 11.300 euro, plasând țara noastră pe locul 25 în topul salariilor, în fața Poloniei, Ungariei, Bulgariei, sau Lituaniei. Clasamentul se menține și în ceea ce privește salariale programatorilor cu experiență.

În ceea ce privește salariile ajustate la nivelul de trai din țările analizate, România urcă câteva poziții, ajungând să ocupe locul 16. peste Irlanda, Cehia sau Grecia.

Studiul arată că salariul unui programator începător din România este mai mare cu 25% decât cel al unui programator din Polonia sau Croația, și cu peste 15% mai mare decât salariile din Bulgaria și Grecia.

Cele mai mari salarii

Elveția și Marea Britanie au cele mai mari salarii din domeniul IT din Europa. În cazul Elveției, salariul unui programator junior poate începe de la 62.000 euro pe an, un programator cu experiență medie câștigă 119.000 euro anual, iar un senior cu peste 5 ani experiență poate avea un salariu de 195.000 euro pe an.

Este nevoie de specialiști

Industria IT a înregistrat, în ultimii ani, cea mai mare creștere a numărului de angajați (11%). Cel mai recent raport Anis arată că peste 135.000 de persoane lucrează în acest domeniu.

Același raport mai arată că fiecare 10 angajați din IT susțin alte 10,5 locuri de muncă din economia națională, prin impactul direct și indirect. Iar fiecare 10 euro de valoare adăugată brută creată direct de industria IT, aduce o contribuție de încă 5 euro în economia României.

Cu toate acestea există o criză de forță de muncă în IT fiind nevoie de încă 15.000 de specialiști, potrivit economedia.ro.