Casa unui celebru balerin călcată de hoți în ajunul Crăciunului. Polițiștii din Bistrița acuzați că nu patrulează suficient

Doar o oră a lipsit de acasă un celebru balerin român, în ajunul Crăciunului, timp destul pentru hoți versați să îi golească casa de lucrurile de valoare.





Încidentul a avut loc în cartierul Subcetate din Bistrița. Balerinul Ovidiu Danci a scris pe contul său de facebook că hoții au acționat cu mare rapiditate și că au reușit într-un timp foarte scurt să îi facă casa vraiște. Balerinul critică lipsa polițiștilor care să patruleze în acest cartier, despre care spune că sunt grave probleme de disciplină socială. ”Dragi hoți toate aceste lucruri de mai sus nu se pot fura, jefui saudeposea...este multă munca , pasiune și dragoste, ceea ce va doresc și voua sa va îmburde Dumnezeu, iar după cum ați descoperit nu am strâns averi ascunse prin dulapuri, saltele și alte lucruri, și va mai spun ca nu sunt trist pentru nici un lucru care l-ați furat, oricum nu le mai foloseam sper sa va prindă bine, și ma rog in ziua sfânta a Crăciunului sa aveți parte de înțelepciune, putere de îndreptare, prieteni și familii bune sa mergeți pe un drum mai bun! ȘOCUL , TRAUMA acestui incident nu le voi uita prea devreme, nu doresc la nimeni sa treacă prin ce am trecut eu.....în Sfântul Ajun. Stau in chirie in acest cartier de un an, sunt câteva sute de familii care nu au văzut picior de poliție comunitară in patrulare. Pe pietonal ii vezi patrulând câte trei de brat ca la defilare la Milano, zilnic aproape sunt agresati copii și adulti, înjurați si chiar bătuți. Aceste familii plătesc taxe și impozite ca restul orașului țin sa reamintesc celor care din bani publici își julesc coatele deageaba și spun ca nu este cu putința un echipaj pe Subcetate, Rușine ca ignorați strigătele mămicilor când vin copiii bătuți, Rușine ca pana nu moare cineva nu ridicați un deget, stimați doamne și mari logofeți ai Bistriței oare dumneavoastră aveți copii??? Va implor puneți doi stâlpi cu lumina , găsiți o soluție pentru locurile de parcare, fie-va mila de copiii mici și Trimiteți un echipaj pentru siguranța sporită”, a scris balerinul Ovidiu Danci. În final, balerinul le dorește hoților, dacă vor fi prinși, nu tradiționala urare ”la mulți ani”, ci ”la mulți ani după gratii”.

