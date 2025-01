Casa unui actor de Oscar a scăpat miraculos de incendiu

Actorul nominalizat la Oscar, James Woods credea că casa lui fusese distrusă în dezastrul incendiului de vegetație din Los Angeles, la fel ca mii de altele, dar a avut o surpriză de proporții în momentul revederii.

Dar „s-a întâmplat o minune. Am reușit să ajungem la proprietatea noastră și casa noastră, despre care ni s-a spus că a dispărut pentru totdeauna, este încă în picioare," a scris el vineri pe X. „În acest peisaj infernal, 'în picioare' este relativ, dar fumul și alte daune nu sunt la fel ca distrugerea totală din jurul nostru”, a continuat el.

Starul de 77 de ani a împărtășit un videoclip filmat de pe terasa sa, enumerând emoționat toate structurile care au dispărut de pe versantul din jur, inclusiv casele vecinilor săi.

Anterior, Woods a scris pe X: „Nu știu în acest moment dacă casa noastră mai este în picioare, dar, din păcate, casele de pe străduța noastră nu mai sunt.”

Woods a detaliat evacuarea îngrozitoare a familiei sale într-un interviu cu Pamela Brown la CNN. El a spus că se aflau în „exact epicentrul incendiului când a început" și au fost nevoiți să evacueze cu „hainele de pe ei".

In this video, the fire has now moved towards my house and my next door neighbor’s. Her house starts to burn in this video, but I’m happy to report that most of the structure did survive! pic.twitter.com/WlOBljuAB0

— James Woods (@RealJamesWoods) January 12, 2025