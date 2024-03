Monden Casa Regală încearcă să facă uitată gafa Prințesei Kate. Ce a făcut Prințul William







Prințul William se străduiește să păstreze aparența de amabilitate, de demnitate, scrie presa internațională. Familia Regală a intrat din nou în atenția publicului, după gafele „de imagine” din ultima perioadă. Tensiunile dintre prințul William și fratele său sunt evidente, dar „continuă” să zâmbească, notează The Sun.

Prințul William încearcă să treacă peste gafele soției sale, Kate Middleton

Joi, 14 martie, Prințul de Wales, în vârstă de 41 de ani, a inaugurat un nou centru pentru tineret numit WEST în Hammersmith, în vestul Londrei, pentru a sublinia modul în care activitatea sportivă îi poate ajuta pe tineri să se dezvolte.

Facilitatea este administrată de OnSide, o organizație pe care atât prințul William, cât și prințesa Kate Middleton, 42 de ani, au sprijinit-o ca parte a convingerii lor că activitatea fizică poate ajuta la bunăstarea mentală și îi încurajează pe tineri să se dezvolte.

Prințul William s-a întâlnit cu elevii de la școala primară locală Ark White City și cu Grupul de dezvoltare a tinerilor din WEST, care au fost implicați în planificarea facilităților din noul centru, care include o sală de sport, o sală de fitness, un perete de cățărare în interior, o bucătărie didactică, un studio de arte interpretative și o cafenea. În aceste facilități se vor servi mese calde care nu costă mai mult de 1,30 dolari.

De asemenea, a stat de vorbă cu tinerii care folosesc sala de sport cu patru terenuri acoperite, înainte de a vedea bucătăria didactică, folosită pentru a sprijini dezvoltarea abilităților de gătit.

Prințul William, zâmbitor în public. Cum se folosește de imaginea mamei sale, Prințesa Diana

Jurnaliștii de la The Sun spun, însă, că în Familia Regală, se resimt tensiunile, iar pentru popularitate

prințul William sar folosi de imaginea mamei sale, prințesa Diana, însă, în realitatea, aceasta ar fi extrem de dezamăgită să știe că cei doi copii ai săi nu își vorbesc nici măcar într-o încăpere unde este comemorată.

WEST, care înseamnă "Where Everyone Sticks Together" (Unde toată lumea stă împreună), face parte, de asemenea, dintr-un centru educațional pentru localnici și este deservit de lucrători calificați și dedicați, care "vor sprijini tinerii din vestul Londrei pentru a dezvolta abilitățile și încrederea de care au nevoie pentru a-și atinge visele", a declarat biroul lui William de la Palatul Kensington.

Prima apariție după gafa prințesei Kate Middleton

Apariția Prințul William are loc chiar după ce Kate Middleton a creat o adevărată controversă cu poza ei de Ziua Mamei. Fotografia lansată de ea alături de copiii ei a fost înlăturată de pe mai multe agenții, care au descoperit că era editată.

Kate Middleton a recunoscut și și-a cerut scuze public.