Deocamdată, informațiile adunate de polițiști indică faptul că ar fi vorba despre o familie despre care nimeni din satul respectiv nu știa nimic, iar bărbatul ar fi tatăl tinerilor. Despre mamă se crede că a murit în urmă cu câțiva ani.

Copiii nu aveau contact cu lumea exterioară şi se hrăneau cu legume dintr-o mică grădină. În fermă erau şi capre. Vecinii au spus că nu cunoşteau familia, în timp ce unul dintre ei a spus că avea impresia că bărbatul trăieşte singur în ferma a cărei casă avea ferestrele acoperite cu placaje de lemn.

Familia a fost descoperită după ce fiul cel mai mare a apărut într-un un bar din apropierea fermei de mai multe ori şi era foarte confuz. Tânărul de 25 de ani avea păr lung, neîngrijit, barbă și purta niște haine vechi. Spunea ceva despre sfârșitul lumii.

„A comandat cinci beri şi le-a băut. Am avut o discuţie cu el şi mi-a spus că a fugit şi că are nevoie de ajutor. Apoi am sunat la poliţie. Mi-a spus că nu a ieșit din casa de la fermă de nouă ani”, a declarat Chris Westerbeek, proprietarul barului din satul Ruinerwold, pentru televiziunea olandeză.

„A spus că are fraţi şi surori care trăiesc la fermă. El a spus că este cel mai în vârstă şi vrea să pună capăt modului în care trăiesc”, a mai spus proprietarul barului. Poliţia a mers la fermă şi a găsit o scară secretă în living, în spatele unui perete de lemn, care i-a condus într-o pivniță, ascunzătoarea familiei. Cel cere presupune a fi tatăl era imobilizat la pat, după ce a suferit un atac de cord. El a fost arestat pentru că nu a cooperat cu oamenii legii în timpul investigaţiei.

Primarul din sat, Roger de Groot, a declarat în cadrul unei conferinţe de presă că mama copiilor pare să fi murit cu mai mulţi ani înainte. De asemenea, el a spus că se îndoieşte că bărbatul în vârstă, despre care unii vecini spun că ar fi austriac, ar fi tatăl tânărului de 25 de ani care a scos la iveală situaţia familiei.

Români sechestrați tot într-o fermă olandeză

În urmă cu 10 ani, poliția olanndeză s-a mai confruntat cu un caz de sechestrare de persoane într-o fermă. Atunci a fost vorba de 38 de români, ținuți închiși în barăci cu ferestrele acoperite cu scânduri, în orașul olandez Someren. Românii munceau ca sclavii, împreună cu niște polonezi și portughezi.

La sosire în Olanda, patroana fermei le confiscase angajaților pașapoartele și actele de identitate.

