Decizia ministrului Muncii a vizat pensionarul de rând care nu mai era, astfel, obligat să obțină adeverință, de la diferite societăți comerciale, multe dintre ele desființate. La Ministerul Muncii există programul Revisal, care conține datele românilor și contribuțiile acestora la fondurile de pensii.

„Astăzi (12 decembrie 2019 – n.r.) am cerut redactarea si am si semnat un Ordin pentru ca ANOFM, ANPIS, Casa Nationala de Pensii sa aibă, de la 1 ianuarie 2020, acces direct in REVISAL, baza de date cu toti angajații din România gestionata de Inspecția Muncii. Nu accept ca o persoană care trebuie să primească, la timp, indemnizație, pensie, ajutor de șomaj să meargă personal după diferite adeverințe. Sau să aștepte ca o instituție să îi comunice alteia diferite informații”, scria ministrul Muncii, Violeta Alexandru.

După mai bine de o lună de zile de la această declarația, Casa de Pensii Sălaj susține că cei care vor să se pensioneze să depună la dosar celebrele adeverințe.

”Precizam, în acest context, ca Ordinul nr. 1783/2019 al ministrului Muncii și Protecției Sociale are în vedere vizualizarea informațiilor din REVISAL și nu utilizarea unor date cu rol de document care să înlocuiască adeverințele prevăzute de legea pensiilor”, au precizat pentru Graiul Sălajului, cei de la Casa de Pensii Sălaj. În consecință, sălăjenii sunt invitați cu adeverințele la ei dacă vor să se pensioneze.

