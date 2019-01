CĂRȚILE ANULUI 2019 pentru COPII de la LITERA Mică

Litera Mică pregătește și anul acesta o mulțime de cărți frumoase și interesante, de la povești ilustrate pentru cei mai mici la povestiri educative și ficțiune pentru toate vârstele copilăriei





Iată câteva dintre cărțile anului:

„Five Feet Apart” de Rachael Lippincott împreună cu Mikki Daughtry și Tobias Iaconis este povestea emoționantă a doi adolescenți îndrăgostiți care nu se pot apropia unul de celălalt fără a-și risca viața. Cum să iubești pe cineva pe care nu îl poți atinge niciodată? Cartea va apărea în România în premieră odată cu lansarea ecranizării romanului.

„Sally Jones, maimuța criminalului” de Jacob Wegelius este un roman de aventuri pentru copii și adolescenți, cu o intrigă captivantă și plină de suspans și o prietenie neașteptată.

„The Train To Impossible Places”, de P.G. Bell. Când aude un zgomot ciudat în mijlocul nopții, Suzy coboară la parterul casei și găsește un tren strălucind în întuneric. Dar nu e un tren obișnuit: este expresul magic către o aventură imposibilă.

„The Distance between Me and the Cherry Tree” de Paola Peretti este o poveste înălțătoare și extrem de optimistă, dedicată adolescenților, dar, în același timp, o lectură foarte potrivită și pentru adulți.

„Merlin Saga” de T.A. Barron urmărește aventurile tânărului Merlin pe insula Fincayra, un tărâm fermecat, stăpânit de o vrajă. Cu ajutorul locuitorilor acestui tărâm, Merlin va realiza că soarta insulei și destinul său personal sunt strâns legate. Căci acest tânăr este sortit să devină cel mai mare vrăjitor al tuturor timpurilor: Merlin! Anul acesta la Litera Mică vor apărea primele trei volume ale seriei.

În „The Midnight Hour” de Benjamin Read și Laura Trinder aflăm că părinții lui Emily au dispărut în lumea secretă a Orașului de la Miezul Nopții. Urmărită de creaturi însetate de sânge, Emily trebuie să descopere adevărul pentru a-și salva părinții. Ce secret de familie o leagă pe fată de Orașul de la Miezul Nopții?

Câștigătoare a premiului Amazon Breakthrough Novel, cartea „Timebound” de Rysa Walker spune povestea extraordinară a lui Kate, o tânără care – folosindu-se de abilitatea sa moștenită de a călători în timp, se întoarce în trecut pentru a preveni evenimente care au afectat viața familiei sale. Schimbarea trecutului vine însă cu un cost personal: dacă Kate reușește, băiatul pe care îl iubește nu va avea nici o amintire a existenței ei. Dar, indiferent de motiv, are Kate dreptul să manipuleze soarta întregii lumi?

