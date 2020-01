În perioada când deţinea funcţia de deputat, Halsema a fost una dintre militantele active care a contribuit la legalizarea prostituţiei în Olanda.

Acum în poziţia de primar al Amsterdam-ului, Halsema susţine că nu mai trebuie acceptată „umilirea femeii” prin expunerea prostituatelor la vitrina stabilimentelor unde se practică prostituţia.

De asemenea, primarul nu este de acord cu unele propuneri de închidere a cartierului, deoarece, este cunoscută rentabilitatea acestuia din punct de vedere financiar.

Femke Halsema, prima femeie care a obținut titulatura de primar din capitala Olandei, intenționează să aducă schimbări extrem de mari, anume să interzică expunerea prostituatelor în vitrine.

„Ar trebui sa stie sau sa isi dea seama ca tanarul care vine si aduce pizza si cocaina e in pericol sa ajunga intr-un mediu al drogurilor care este foarte periculos, care l-ar putea ucide”, a spus primarul.

Referitor la consumul de droguri, Femke Halsema a recunoscut că şi ea aconsumat.

„Am consumat si eu candva. Am crescut in estul Olandei si nu prea aveai ce face, in afara de fumat canabis”.

„Sunt in continuare in favoarea acceptarii prostitutiei ca o profesie legala pentru ca eu cred ca singurul mod in care putem sa ajutam lucratorii in domeniul sexual este sa constientizam faptul ca exista cerere si oferta. Iar cartierul rosu are si o anumita valoare sentimentala legata de trecut, de ideea ca un marinar poate sa ajunga in port si o femeie ii poate spune ce vrea si ce nu. Dar in prezent situatia din cartierul rosu este diferita, cele mai multe femei care lucreaza acolo sunt straine si sunt intr-o situatie legala foarte vulnerabila. Nu stim prea multe despre circumstantele in care au ajuns ele sa lucreze”, a explicat edilul.

În legătură cu prostituatele expuse în vitrine, primarul a spus că nu este de acord cu acest lucru.

„Daca te plimbi pe strazile inguste din cartier dai peste grupuri de turisti care stau in fata vitrinelor, fac poze si rad de femeile vulnerabile. Ca femeie, nu pot sa accept aceasta umilire a altor femei. Nu pot sa accept asta. E impotriva oricarei conceptii privind drepturile femeii si impotriva dorintei noastre de a oferi controlul lucratorilor sexuali”, susţine primarul.

Cât despre închiderea completă a zonei, primarul a arătat că „nu cred ca e o ideea realista pentru ca e vorba si despre un cartier care aduce profit, astfel ca ar fi foarte scump sa il inchidem”, susține primarul Halsema, potrivit orange.ro

