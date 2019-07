Cele mai rare cărți de istorie din România au fost scoase la vânzare. Cât costă „un Cantemir”? Dar „un Iorga”?

Casa de Licitații Historic organizează pe 8 și 10 iulie o nouă licitație, cu tema „Istoria românilor. Mari istorici și operele lor”. După succesul primei licitații din luna mai, dedicată regalității românești, colecționarii și cercetătorii bibliofiliei sunt așteptați alături de organizatori într-o aventură a istoriei în care cărțile se întâlnesc cu fotografiile și documentele legate de trecutul românilor.





Licitația propune piese remarcabile, foarte rare, în ediții princeps, toate aflate într-o stare foarte bună de conservare. Trecutul românilor poate fi reconstituit prin intermediul scrierilor fundamentale ale întemeietorilor istoriografiei românești. Eufrosin Poteca, Nicolae Bălcescu sau Mihail Kogălniceanu, printre primii traducători, editori și autori, sunt prezenți cu lucrări clasice, precum Vorbire asupra istoriei universale, Istoria românilor sau Histoire de la Valachie, din care a apărut doar volumul întâi din cele două proiectate.

Marile sinteze de istorie națională fac și ele corp cu licitația. V. A. Urechia și cele 13 volume din a sa Istorie a românilor se află alături de Nicolae Iorga cu lucrarea omonimă publicată atât în limba română, cât și în limba franceză. De asemenea, A. D. Xenopol poate fi văzut, citit și înțeles prin cele 6 volume masive dedicate Istoriei românilor. Multe din volumele amintite cuprind dedicații și semnături olografe ale autorilor, unele adresate unor cunoscute personalități ale epocii.

Un domnitor-cărturar, vedeta licitației

Piesele foarte rare se leagă de două nume, acela al domnitorului cărturar Dimitrie Cantemir și acela al neobositului călător, colecționar și industriaș rus Anatol Demidoff. Dimitrie Cantemir este reprezentat de cele trei ediții ale Istoriei Imperiului Otoman: prima, cea în limba engleză din 1734 într-un volum masiv, cea franceză din 1743, în patru volume și cea germană din 1745, într-un volum. Toate cărțile, fără excepție, cuprind în totalitate gravurile și copertele originale. În cadrul licitației se mai află o lucrare remarcabilă, prima publicare a Descrierii Moldovei în periodicul de limbă germană „Magazin für die neue Historie und Geographie”, în două părți, în numerele din 1767 și 1769. Aceasta este, de altfel piesa-vedetă.

Mari români și artefactele lor

Pe lângă alte scrieri majore ale istoriei naționale, în ediții bibliofile de colecție, licitația cuprinde și cărți de vizită originale ale unor persoanalități ale trecutului nostru, fotografii ale acestora sau documente olografe. Pot fi admirate (și cumpărate) artefacte legate de Alexandru Ioan Cuza, Mihail Kogălniceanu, Ion C. Brătianu, Lascăr Catargiu, D. A. Sturdza, Take Ionescu, C. A. Rosetti sau Nicolae Titulescu.

Un prinț rus la gurile Dunării

Anatol Demidoff, prinț de San Donato, este reprezentat de cele două ediții ale lucrării care l-a făcut cunoscut în toată Europa, Voyage dans la Russie méridionale et la Crimée par la Hongrie, la Valachie et la Moldavie, din 1840 și 1848. Lucrarea, ilustrată de gravorul Auguste Raffet, bun prieten cu autorul și companion al acestuia în călătoriile sale, oferă informații importante despre spațiul Principatelor Române la mijlocul secolului al XIX-lea.

