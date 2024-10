International Cartea lui Woodward, contrazisă de Trump, Putin și alți oficiali







Afirmațiile din noua carte a lui Bob Woodward, jurnalistul devenit celebru în scandalul Watergate și un dușman învederat și înveterat al fostului președinte Donald Trump, au fost contrazise atât de Kremlin și de candidatul Republicanilor, cât și de diverși oficiali.

Scandalul Woodward-Trump e mai vechi

Bob Woodward, care a primit premiul Pulitzer pentru investigațiile din scandalul Watergate, a scris mai multe cărți în care îl ataca pe Trump, printre care „Fear: Trump in the White House” și „The Trump Tapes: Bob Woodward’s Twenty Interviews with President Trump”. Majoritatea acuzațiilor din aceste volume se bazează pe citarea unor declarații pe care le-ar fi făcut diverse persoane, dar au fost respinse de Donald Trump și de apropiații și colaboratorii săi cunoscuți.

În plus, Donald Trump l-a dat ulterior în judecată pe Woodward, arătând că acesta nu a avut niciodată permisiunea de a publica înregistrările interviurilor lor pentru carte, dar editorul și Woodward au respins acuzațiile.

Jurnalistul susține că Trump a vorbit cu Putin de mai multe ori în ultimii ani

Woodward a scris, în cea mai recentă carte a sa, „War”, că Donald Trump ae fi avut până la șapte discuții telefonice private cu Vladimir Putin de la părăsirea funcției și că i-a trimis în secret președintelui rus aparate de testare Covid-19, în timpul vârfului pandemiei.

Noile acuzații au fost negate categori de Trump într-un interviu cu Jonathan Karl, de la ABC News. „Este un autor de ficțiune, a spus Trump, care a adăugat că părerea despre autor este „una proastă. Și-a pierdut mințile”.

Woodward susține că Trump i-ar fi cerut unui asistent să părăsească biroul său de la Mar-a-Lago, Florida, pentru că urma să poarte o conversație privată cu Vladimir Putin, la începutul anului 2024. Consilierul, al cărui nume Bob Woodward nu-l face public, ar mai fi spus că au avut loc multiple apeluri între candidatul Republican la președinție și Putin.

Woodward și-a scris acuzațiile, deși i s-a spus că sunt false

Consilierul senior al lui Trump și fostul său asistent, Jason Miller, i-a spus lui Woodward că nu a auzit ca fostul președinte să fi avut apeluri cu Putin. „Aș contrazice asta”, i-a declarat el jurnalistului. Dar Woodward a publicat, totuși, acuzațiile.

Și Steven Cheung, directorul de comunicare al lui Trump, a spus că niciuna dintre afirmațiile făcute în cărțile lui Woodward nu este adevărată. Într-o declarație de marți, el a numit aceste acuzații „opera unui om cu adevărat dement, care suferă de un caz debilitant de «Trump Derangement Syndrome»”.

De fapt, jurnalistul nu face decât să reia eternele acuzații ale stângii americane cu privire la un așa-zis ajutor pe care Putin i l-ar fi dat lui Trump în campania sa prezidențială din 2016, când a învins-o pe Hillary Clinton. Adversarii lui Trump au mers până la a lansa o procedură de demitere în Congress, eșuată penibil din lipsă de probe.

Încercările Partidului Democrat de a se răzbuna pe Trump pentru înfrângere au afectat și instituții ale statului, după ce investigația condusă de procurorul special Robert Mueller nu a reușit să găsească nicio conspirație între echipa lui Trump și Rusia.

Acuzațiile lui Woodward, „arme” pentru Kamala Harris

Cartea mai spune că Trump i-ar fi trimis teste de Covid-19 lui Putin, un gest firesc pe care l-au făcut foarte multe țări avansate pentru cele aflate în dificultate, dar care este folosit de vicepreședinta Kamala Harris, adversara Republicanului la alegerile prezidențiale ca armă politică.

Ea a spus, într-un interviu cu Howard Stern, că Trump că a dat aparatele de testare unui „dictator criminal” într-un moment în care „toată lumea se agita” pentru a obține teste. „Această persoană care vrea să fie președinte din nou, care în secret ajută un adversar în timp ce poporul american moare cu sutele în fiecare zi”, a mai spus ea.