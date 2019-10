În contextul comemorării a 80 ani de la începerea celui de-Al Doilea Război Mondial, canalul „History” a trimis 25 de cărți despre istorie către 25 de licee din țară. Printre titlurile selecționate se regăsește și cartea-document „Romania inainte si dupa Maresalul Antonescu”, scrisă de cunoscutul jurnalist și istoric, Florian Bichir.

Neagu Djuvara, Ioan-Aurel Pop, Lucian Boia, John Higgs, sunt doar câțiva dintre autorii operelor istorice reprezentative, care au fost și selectate pentru ca elevii să poata aprofunda istoria recentă.

„Proiectul desfășurat alături de Salvați Copiii și Libris.ro are loc în contextul comemorării a 80 ani de la începerea celui de-Al Doilea Război Mondial. Astfel elevii și profesorii a 25 de licee din țară vor avea ocazia de a aprofunda acest subiect atât de marcant din istoria recentă. Proiectul se desfășoară în perioada 7-11 octombrie.

Donația de carte va fi făcută spre bibliotecile unităților școlare și se axează în mare parte pe volume auxiliare studiului istoriei secolului XX, istoria contemporană a românilor, dar și titluri mai generice de cultură generală, care pot fi de folos elevilor din clasele a XI-a și a XII-a, și nu numai. Fiecare liceu va primi un set de volume reprezentative de opere istorice semnate printre alții de Neagu Djuvara, Ioan-Aurel Pop, Lucian Boia, John Higgs și mulți alții. Liceele care vor beneficia de cărți sunt din județele Alba, Caraș-Severin, Călărași, Dolj, Giurgiu, Hunedoara, Iași, Suceava, Teleorman, Vaslui, Vrancea și capitala – București”, se arată în comunicat.

Proiectul este realizat în parteneriat cu Libris.ro și organizația „Salvați Copiii România”. Iată titlurile trimise celor 25 de școli:

Asasinarea arhiducelui – Greg King, Sue Woolmans

Amintiri si povesti mai deocheate – Neagu Djuvara

Jurnalul Annei Frank

Razboi intre aliati – Simon Berthon

Strania istorie a comunismului romanesc (si nefericitele ei consecinte) – Lucian Boia

Romania 1866-1947 – Keith Hitchins

O scurta istorie ilustrata a romanilor – Neagu Djuvara

Istoria ilustrata a romanilor pentru tineri – Ioan-Aurel Pop

Umbre peste Europa. Democratie si totalitarism in secolul XX – Mark Mazower

Monstri. Cele mai malefice personalitati istorice, de la Nero la Osama bin Laden – Simon Sebag Montefiore

1000 de intrebari si raspunsuri. Al doilea razboi mondial – Kieran Whitworth

O istorie alternativa a secolului XX – John Higgs

Istorie. Cultura generala pentru elevi – Anca Luminita

Cea mai mare zi din istorie – Nicholas Best

Mari batalii. Al doilea razboi mondial

Marile Religii – Philippe Gaudin

Fugarii. Evadari din inchisori si lagare in secolul XX – Ruxandra Cesereanu

Cei trei imparati – Miranda Carter

Romania, marile puteri si ordinea europeana 1918-2018 – Valentin Naumescu

Istoria ilustrata a fascismului

Romania inainte si dupa maresalul Antonescu – Florian Bichir

Berlin – Caderea 1945 – Antony Beevor

Supravietuitorii – Georgia Hunter

Romanii. Eseuri despre Unire – Ioan-Aurel Pop

Fauritorii pacii – Margaret MacMillan

