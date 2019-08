Gurmanzii autentici se vor bucura de ultimele zile de vacanță la cel mai mare eveniment street food&street art din Europa.

După trei ediții de succes, Carnavalul a pus Bucureștiul pe harta capitalelor europene de street food și anul acesta promite o experiență unică tuturor celor prezenți la ceea ce a devenit mai mult decât un festival. Împreună, dăm startul unui maraton al gusturilor și ne bucurăm de concertele live ale artiștilor locali și internaționali, pregătiți

cu un playlist pentru toate gusturile.

Peste 60 de vendori din toate colțurile țării vor jongla cu sute de preparate din 10 bucătării internaționale. În arena gusturilor se vor pregăti burgeri suculenți în combinații inedite, frigărui de berbecuț originare din zona Abruzzo, pizza napoletană, long dogs și wurști din bucătăria germană, tacos, burritos și alte produse mexicane, arepas, paella spaniolă, paste, grills&barbecues și multe alte surprize asiatice.

Pentru un meniu complet, recomandăm churros cu înghețată de vanilie, clătite în combinații deosebite, gofre cu fructe proaspete și topping-uri pe gustul tuturor, iar lista poate continua. Le veți descoperi pe toate doar la Carnaval!

Anul acesta, organizatorii vor adăuga în premieră o nouă scenă pe harta evenimentului și ne invită să luăm parte la un adevărat program de festival.

Pe 6 septembrie sunteți invitați la Friday Fiesta, alături de Subcarpați, Paraziții, Alternosfera, Cred Că Sunt Extraterestru, Basska și mulți alții. Vom continua cu Saturday Beats cu un show exploziv al headlinerilor Sunnery James&Ryan Marciano, Peter Bjorn and John, Asian Dub Foundation Sound System și artiști locali din zona alternativă a sound-ului.

Carnavalul se va încheia cu un Sunday Picnic, iar pe scenă vor urca Nouvelle Vague, Balthazar, Hindi Zahra, FiRMA,

The Mono Jacks, byron și mulți alții.

Sub umbrela Carnavalului, ediția cu numărul patru include evenimente speciale precum Battle Arena Showcase, într-un show de freestyle semnat Nane, Celula de Criză, Motanu` și gașca lor, Funk Rock Hotel sau We Love Retro.

Între 6 și 8 septembrie, nimeni nu are voie să stea în casă!

Bucureștenii sunt invitați la Romexpo, într-o experiență memorabilă, The Carnival!

Programul complet și biletele pot fi găsite pe site-ul evenimentului, http://thecarnival.ro/

