UPDATE: „Doamna Carmen Dan cred că este dezinformată. PSD nu va ceda niciodată presiunilor președintelui. O să fac declarații la finalul CEX. Eu cred că membrii partidului nostru nu au învățat nimic. Eu consider că atunci când crezi într-un partid, declarațiile le faci mai întâi în interiorul partidului, după public”, a declarat premierul Dăncilă, ca urmare a demisiei ministrului Afacerilor Interne.

Ministrul Afacerilor Interene, Carmen Dan, a anunțat că și-a depus demisia. Ea a declarat că nu își reproșează nimic în mandatul care l-a avut la conducerea Internelor.

Chiar înaintea ședinței Comitetului Executiv Național PSD, ministrul afacerilor interne, Carmen Dan a anunțat:„Mi-am depus mandatul. Nu voi cere colegilor mei nimic. Plec cu fruntea sus din fruntea Ministerului de Interne. Înţeleg că nu din cauză că nu mi-am făcut treaba. E o decizie politică”, a declarat Carmen Dan.

„Înțeleg că nu intră în discuție niciun criteriu de neperformanță. E o decizie politică, iar eu respect deciziile. Am avut o discuție și referitoare la presiunea străzii. Nu ne-am deranjat până acum, acum deranjează. Mă aștept să ia act de demisia mea. Demisia e un gest unilateral. Nu sunt emoționată decât în măsura în care am investit în acest minister și sper să rămână în topul încrederii ministerul de interne. Plec cu fruntea sus din MAI. Nu am să cer nimic de vreme ce mi-am depus mandatul. Deci nu va fi nevoie să fie un vot”, a declarat Carmen Dan.

Ministrul demisionar de la Interne i-a urat succes înlocuitorului său.

Întrebată dacă PSD a cedat în faţa lui Klaus Iohannis care a cerut schimbarea sa, Carmen Dan a răspuns: „Cred că da”.

Ministru de Interne în trei guverne

Carmen Dan a ocupat funcţia de ministru de Interne în perioada ianuarie 2017–iulie 2019, în guvernele conduse de Sorin Grindeanu, Mihai Tudose şi Viorica Dăncilă.

În perioada 15 iunie 2012–13 martie 2014, Carmen Dan a fost subprefect al judeţului Teleorman, devenind ulterior prefect. La alegerile din 11 decembrie 2016, ea a fost aleasă senator de Teleorman, ulterior fiind votată preşedinte al Comisiei Juridice din Senat. La 3 ianuarie 2017, Carmen Dan a fost propusă ministru al Afacerilor Interne în Cabinetul Sorin Grindeanu, fiind învestită în funcţie la 4 ianuarie 2017. La 14 iunie 2017, şi-a înaintat demisia din funcţie, alături de majoritatea membrilor Cabinetului Sorin Grindeanu. La 21 iunie 2017, Guvernul Grindeanu a fost demis prin moţiune de cenzură. La 28 iunie 2017, Carmen Dan a fost propusă ministru al Afacerilor Interne în Guvernul Mihai Tudose, fiind învestită în funcţie la 29 iunie 2017. La 15 ianuarie 2018, Mihai Tudose şi-a înaintat demisia din funcţia de prim-ministru al României, după retragerea sprijinului politic în cadrul Comitetul Executiv Naţional (CExN) al PSD. Carmen Dan a fost învestită pentru a treia oară în funcţia de ministru al Afacerilor Interne pe 29 ianuarie 2018, în Guvernul Viorica Dăncilă, precizează Wikipedia.

