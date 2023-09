Carmen Dan, mesaj dur pentru Cătălin Predoiu. A nenorocit Justiția, distruge Poliția Română

De menționat este că fosta secretară a Școlii generale nr. 3 din Videle, Carmen Dan, s-a limitat doar la evidenția problemele din sistem. Cu precădere cele de la ministerul pe care l-a condus, MAI. Concluziile au fost livrate sub forma unuei postări pe propria pagină de Facebook.

Dan își începe alocuțiunea folosind sintagme pe care le-am auzit pe la Cotroceni „ gânduri prin cenușa unui stat eșuat”. În accepțiunea fostei secretare din Videle, Cătălin Predoiu, ex-ministrul de Justiție, actualmente în fruntea MAI, este unul dintre timonierii care au pus „umărul” la naufragiul statutului România.

„Gânduri prin cenușa unui stat eșuat!

Nu îmi plac vorbele mari. Prefer adevărul spus verde în fața subtilităților care ascund neputința. Asta pentru că m-am săturat de mascarada ieftină și de minciunile servite în clasicul limbaj de lemn ori de câte ori neputința lor este evidențiată de vreo tragedie. Ați remarcat oare că aceste dezastre care revoltă lumea (și, din păcate, doar atât!), au devenit cumva o normalitate în România cotidiană? Noi ne revoltăm, ei rămân neclintiți în citadela intereselor imorale. Totul devine ciclic! Sinistru de ciclic! Îmi face bine să cred că România nu mai are timp de stupizenia “minciunilor dulci”. Acestă țară, PATRIA noastră, are nevoie disperată de soluții, nu de motive!

Am tăcut în toată acestă perioadă, poate dintr-un exces de bun simț, văzând câți pricepuți pe metru pătrat are țara asta. Am învățat în timp decența să nu reacționez la “cald” și să las concluziile să se sedimenteze. Am autoritatea, expertiza și verticalitatea de a CONSTATA că în această vară (fierbinte) reprezentanții unui Guvern inept, impotent decizional și penibil au “executat” fără niciun scrupul un întreg sistem de apărare și ordine publică”, a transmis pe Facebook Carmen Dan.