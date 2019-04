Carmen Dan, în centrul unui scandal care poate afecta enorm PSD. Trecut controversat pentru ministrul de Interne: „Dezvăluie și multe alte mizerii”

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, se află în centrul unui nou scandal izbucnit ca urmare a unor evenimente petrecute în anul 2018. După ce vineri, ministrul a criticat, la bilanţul MAI pe 2018, Direcţia Generală Anticorupţie (DGA) din subordinea sa, duminică, șeful Direcției Generale Anticorupție, Cătălin Ioniță, a publicat o scrisoare în care relatează un episod de anul trecut când s-a aflat între Carmen Dan și Mihai Tudose.





La momentul respectiv ministrul de și-a dat acordul pentru ca Ioniță să ocupe funcția de șef al Poliției Române. Pe de altă parte, Ioniță susține că a trebuit să accepte funcția în urma unor presiuni.

În acest scandal intervine și fostul premier Mihai Tudose, care la acea vreme i-a cerut demisia lui Carmen Dan și o acuza pe aceasta, din nou, că a mințit despre acest fapt.

„Mincinoasă. Agresivă și Incompetentă. O reprezentare perfectă a omului lui Dragnea. Ministrul de Interne... Carmen Dan !!! Ieri seară a apărut următoarea declarație:

,,Sunt chestorul principal Ioniţă Alexandru Cătălin, şeful structurii de combatere a corupţiei din Ministerul de Interne, fost şef al Poliţiei Române.

Ţinând cont de jurământul de credinţă depus pentru ţară, mă simt obligat să aduc în atenţia opiniei publice situaţia extrem de gravă în care se găseşte Ministerul Afacerilor Interne sub conducerea actualului ministru.

Pentru a clarifica de la bun început, vreau să fac referire la prezentarea mincinoasă făcută de ministru în luna ianuarie 2018 când în disputa politică cu premierul de la acea vreme, Mihai Tudose, s-a prezentat public un raport din care reiese că sunt de acord cu ocuparea funcţiei de Inspector General al Poliţiei Române. Iată, vă prezint un raport înregistrat din data de 11.01.2018 din care reiese clar faptul că nu sunt de acord cu împuternicirea mea în funcţie. La acea vreme mi s-a pus în vedere să distrug acel raport, acesta fiind dovada clară că nu premierul minţea, ci ministrul de interne.”

„Vă aduceți aminte cum în Ianuarie 2018 am cerut demisia acestei ,,doamne” fiindcă minte și are o agendă proprie în cadrul ministerului... Atunci ,,partidu’” a luat foc, am fost făcut misogin și evident deconspirat ca fiind securist și trădător... Acum, Chestorul Ioniță recunoaște că ,,doamna” a mințit și nu numai ci și o serie de abuzuri și presiuni care nu au nici o legătură cu ceea ce trebuie să fie un ministru de interne...

Nu cred că se mai așteaptă nimeni ca ,,doamna” Dan să-și dea demisia... Poate chiar e util să mai stea acolo. Să o vedem și să ne reamintim cum arată ,,omul perfect al lu’ Dragnea/ PSD” Această mostră de jalnic caracter organizează alegerile... În fața ei depun jurământul de onoare tinerele generații de polițiști... ei stând drepți în fața unei mincinoase care, fiindcă are tricou cu PSD dat de Dady Dragnea pare intangibilă! Această ,,doamnă” este membră CSAT... Nu trebuie să-și dea ea demisia... trebuie trimiși toți acasă. Urgent!

P.S. Declarația chestorului Ioniță este mult mai vastă și dezvăluie și multe alte mizerii....”, a scris fostul premier Mihai Tudose pe Facebook.

