Politica Carmen Dan, atac la adresa lui Raed Arafat. De ce nu s-a înțeles cu șeful DSU







București. Carmen Dan, fostul ministru de Interne în perioada lui Liviu Dragnea, afirmă că Raed Arafat beneficiază de un sprijin politic considerabil și că își exercită influența bazându-se pe acte normative elaborate în favoarea sa.

Fosta ministră a PSD a declarat într-un interviu cu jurnalistul Liviu Alexa că relația cu Raed Arafat nu a fost niciodată foarte prietenoasă.

Carmen Dan a explicat că a încercat să limiteze influența lui Arafat, concentrându-se pe domeniul intervențiilor în situații de urgență, având în vedere că Arafat se ocupa de multe alte aspecte.

Carmen Dan acuză că Raed Arafat conduce un minister în minister

Totodată, întrebată despre influența intangibilă a șefului DSU, Carmen Dan a subliniat că „Raed Arafat conduce un minister în minister”.

„Haideți să vă spun pe scurt ce m-a deranjat pe mine și care au fost aspectele pe care am încercat eu să le duc într-o zonă de bună organizare și funcționalitate. Nu am înțeles de ce Ministerul de Interne trebuie să aibă sub bagheta domnului Arafat, în interior, o direcție medicală de peste 300 de angajați în condițiile în care Ministerul de Interne are spitale și policlinici.

Nu am înțeles de ce achizițiile pentru alte ministere ar trebui să le facă Ministerul de Interne, chiar dacă vorbim de sistemul integrat, de intervenții pe situații de urgență”, a adăugat Carmen Dan.

Liviu Dragnea a fost implicat și el

Fostul ministru al PSD din perioada lui Liviu Dragnea a subliniat că știa că licitațiile erau adesea câștigate de prietenul lui Raed Arafat, motiv pentru care a refuzat să își dea semnătura.

Carmen Dan a adăugat că a avut chiar și o discuție aprinsă cu Liviu Dragnea pe această temă, explicând de ce Ministerul de Interne nu ar trebui să se ocupe de achizițiile pentru Ministerul Sănătății.

„Chiar dacă serviciul de ambulanță este o structură care este integrată în dispeceratele integrate, pe care domnul Arafat - știți foarte bine că le gestiona - și era un proces extrem de greoi să facem să funcționeze dispeceratul integrat la nivelul Bucureștiului.

Și acestea să știți că sunt lucruri explicabile pentru că dânsul își dorea foarte mult să aibă un control absolut și asupra celorlalte structuri. Și lucrul acesta deranja - și de cele mai multe ori era pe lângă lege”, a adăugat fostul ministru de Interne, potrivit strictsecret.com.