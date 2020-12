Totodată, începând cu noul an, reglementările europene privind „Roam like at home” nu vor mai avea statut obligatoriu pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (inclusiv Gibraltar).

Această regulă a fost în vigoare până la data de 31 decembrie 2020, urmând ca de la 1 ianuarie ea să se modifice. Acordul Brexit prevedea atât programul european Roam like a home, cât și plafoanele tarifare pentru apelurile și sms-urile în interiorul Spațiului Economic European.

Tarifarea roaming a principalilor operatori de telefonie din România

Cel mai mare operator telecom din țară, Orange România, va păstra promoțional actualele tarife și conditii de consum în Marea Britanie și Gibraltar până la 30 iunie 2021. După această dată, vor intra în vigoare costurile pentru apeluri internaționale pentru abonați, respectiv 0,36 euro pe minut și 0,14 euro pentru un SMS. Clienții care dețin o cartelă preplătită vor achita 0,30 euro pe minut și 0,12 euro pentru un SMS.

Utilizatorii Digi Communication nu sunt afectați de Brexit întrucât aceștia nu au beneficiat de programul “Roam like home”, iar operatorul este autorizat de ANCOM să aplice anumite suprataxe pentru serviciile de roaming în UE/SEE.

În ceea ce privește Vodafone România, compania va menține tarifele până la data de 30 iunie 2021, după această dată tarifele urmând a fi diferențiate în funcție de data la care a fost încheiat abonamentul. Pentru clienții Vodafone care au contractele încheiate înainte de 12 iulie 2019, tarifele în roaming sunt:

Apeluri efectuate local – 0,83 €/ min

Apeluri efectuate către RO – 0,83 €/ min

Apel international UE – 1,55 €/ minut

Apel international non-UE – 1,55 €/ minut

Apeluri primite – 0,6 €/ min

SMS trimis – 0,36 €/sms

Momentan. tarifele și condițiile utilizării roamingului în Marea Britanie pentru clienții companiei Telekom rămân aceleași.

Precizările ANCOM: românii trebuie să verifice la furnizorul de roaming

ANCOM recomandă utilizatorilor români care vor călători în Marea Britanie să verifice în prealabil la furnizorul lor tarifele de roaming aplicabile, precizează instituția într-un comunicat. Potrivit vicepreşedintelui ANCOM, nu există vreo interdicţie pentru furnizorii de servicii telecom din România să continue să ofere roaming în Marea Britanie la tarife naţionale şi după 1 ianuarie.