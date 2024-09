Economie Care sunt cele mai scumpe țări din UE. Unde se plasează România







Analizăm diferențele de preț dintre țările UE utilizând date de la Eurostat. În imaginea de mai jos, țările cu culoarea albastru închis au cele mai mici prețuri relative față de media UE. În același timp, țările de culoare albastru deschis au cele mai mari prețuri relative.

Prețurile relative au fost determinate în funcție de moneda necesară pentru a cumpăra același volum de produse în țări diferite, calculată pe baza consumului individual real de bunuri și servicii și a cursului de schimb din fiecare țară.

De la cele mai scumpe la cele mai ieftine țări din UE

Luxemburg are cele mai mari prețuri dintre țările UE. Nivelul era cu 52% mai mare decât media UE. În special, educația este mai scumpă decât oriunde altundeva în UE. Aceasta este cu 276% peste medie.

Țara are, de asemenea, cele mai mari salarii din Europa, ceea ce contribuie la susținerea costurilor ridicate.

Unde se clasează România?

La celălalt capăt al scalei, România are cele mai ieftine prețuri. Acestea se află cu 46% sub media Uniunii. Costurile de sănătate sunt cu 70% sub medie. Când vine vorba de costurile de educație, acestea sunt cu 62% sub medie. Cu toate acestea, are și al doilea cel mai mic venit mediu după impozitare.

Privind lista completă a țărilor, prețurile tind în mod natural să fie mai ridicate în țările occidentale cu un nivel de trai și venituri mai ridicate.

În timp ce prețurile merită luate în considerare atunci când decideți unde să locuiți, acestea pot fi utile și pentru călători. De exemplu, multe dintre țările cu prețuri mai mici decât media UE au fost clasate drept unele dintre cele mai accesibile locuri de explorat, conform visualcapitalist.com.

Anul trecut, cel mai ridicat nivel al prețurilor pentru bunurile și serviciile de consum dintre țările UE a fost observat în Danemarca. Acesta a fost cu 43% peste media UE. De asemenea, cel mai scăzut nivel a fost înregistrat în Bulgaria și România.