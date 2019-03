Cum să determini foarte simplu care laptop e cel mai potrivit pentru tine

Toți cei care-și caută un laptop nou și intră pe site-urile marilor retaileri online de produse electronice și electrocasnice, știu cât de dificil este să te decizi asupra unui model.





Numai site-ul emag, de exemplu, are circa 1500 de laptopuri diferite la vânzare. Cum să te decizi, astfel, care este cel mai bun pentru tine, când nici tu nu știi exact ce vrei?

Din fericire, aceleași site-uri despre care vorbeam au făcut munca celor ca noi puțin mai ușoară. Multiplele filtre de la categoria laptopuri te ajută să-ți filtrezi mult mai ușor preferințele și să-ți restrângi aria căutărilor.

De exemplu, dacă știi deja ce buget ai la dispoziție, poți să setezi primul filtru legat de preț. Ai opțiunile 500-1000 de lei, 1000-1500, 1500-2000 etc. Ai înțeles ideea... Să zicem că bugetul tău maxim pentru un laptop este de 3000 de lei. În acest caz, bifezi opțiunea 2000-3000. Evident, poți să începi și cu cele mai ieftine, mai întâi, dar presupun că vrei maximul de performanță la bugetul disponibil.

Astfel, printr-o mutare atât de simplă, ai rămas cu circa 250 de produse dintre care să-ți alegi noul laptop. Putem merge mai departe.

Dacă știi deja brand-ul laptopului pe care ți-l dorești, e mult mai ușor, pentru că ai un filtru care îți alege, odată bifat, doar laptopurile acelui brand. Dar dacă nu ai încă o preferință clară, nu te ajută foarte mult.

În schimb, următorul filtru, ”Tip laptop”, s-ar putea să-ți fie mult mai util. Ai variantele: „Gaming”, „Business”, „Ultraportabil”, „Home” sau „2 în 1”. Dacă știi deja că vei folosi laptopul pentru gaming, alege categoria respectivă. Dacă vrei un laptop pentru muncă, alege „Business”. Și dacă vrei un laptop pentru entertainment, alege „Home”. În fine, știi prea bine ce ai de făcut aici.

Eu am ales, de exemplu, categoria „Home”. Astfel, am rămas cu circa 140 de modele de laptopuri selectate.

Din multitudinea de filtre adiționale, am mai ales sistemul de operare „Windows”, pentru că, în ceea ce mă privește, vremea pirateriei a trecut și nu mai am nevoie de bătăi de cap. În plus, un laptop cu Windows preinstalat mă scutește de multe neplăceri. Astfel, opțiunile mele s-au redus la 45 de bucăți.

Știi deja, probabil, că vremea tipului de stocare HDD a cam apus și că a venit timpul SSD-ului. Pentru o viteză sporită de procesare și pentru mult mai puține probleme cu „înghețarea” ecranului exact când ai mai puțină nevoie de asta... Eu am bifat și acest filtru și am rămas cu 12 opțiuni de laptop.

Poți să selectezi și capacitatea de stocare a hard-ului, dar în prezent, în vremea Netflix-ului, a HBO Go-ului, a stocării în cloud, cine mai are nevoie de sute și sute de GB de memorie pe hard? Am ales, așadar varianta „256-500 GB”. Opțiunile mele s-au redus, brusc, la 7!

De aici a fost simplu. Mai știam doar că vreau un ecran mai mare, de peste 15”, pentru că obișnuiesc să mă uit destul de des la seriale sau filme pe laptop, așa că am bifat și această căsuță. Am rămas cu doar 5 variante de laptop potrivite pentru mine, bugetul meu și preferințele mele.

Din cele rămase, am decis să merg pe mâna celor mai bune review-uri, pentru că mereu e mai bine să asculți de cei care au avut deja produsul dorit de tine și s-au confruntat deja cu eventualele probleme ale acestuia. Astfel, convins și de review-uri, am ales un laptop care cred că mă reprezintă în totalitate și care îndeplinește toate cerințele mele de la un laptop: un HP 250 G6, cu procesor Intel® Core™ i5-7200U și Windows Home preinstalat.

Tu ce laptop ți-ai găsit și cum ai procedat când l-ai ales?

