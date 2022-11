Care este planul Rusiei ca Vladimir Putin să fie salvat de o lovitură de stat. Tehnicile pe care le-ar folosi adversarii președintelui rus

Departament pentru protejarea lui Vladimir Putin

Comandanții Serviciului Federal de Protecție al Rusiei (FSO) sunt cei responsabili de asigurarea securității autorităților de la Kremlin. Ei se tem de existența unor posibile scenarii de înlăturare a lui Vladimir Putin . Aceste scenarii implică utilizarea de un adversar al președintelui rus a tehnicilor de hipnoză sau a operațiunilor psihologice. În plus, există zvonul că s-ar putea încerca o lovitură de stat în Rusia pentru că, la sfârșitul lunii octombrie, au fost văzuți ofițeri înarmați în centrul Moscovei. Totuși, s-a demonstrat că erau exerciții FSO pentru a contracara o eventuală lovitură de stat.Astfel de simulări se desfășoară de mult timp sub supravegherea adjunctului șefului adjunct al FSO, generalul Alexander Komov. El este cunoscut în rândul elitelor rusești pentru interesul său pentru astrologie și fenomene paranormale. În plus, porecla sa chiar este „General-Astrolog” datorită convingerilor sale.

FSO a realizat „Planul de sprijin moral-psihologic al tranziției pe timp de pace al Direcției”. Acest departamet este unul dintre elementele-cheie din structura serviciului de securitate al Kremlinului. El nu este responsabil doar de securitatea înalților funcționari guvernamentali, ci îndeplinește și funcții de contrainformații în cadrul FSO. Planul este împărțit în patru părți:

Măsuri care urmează să fie puse în aplicare în pregătirea directă a tranziției la legea marțială,

Măsuri care urmează să fie puse în aplicare la introducerea nivelului Ridicat de pregătire pentru luptă,

Măsuri care urmează să fie puse în aplicare la introducerea nivelului Amenințare militară al pregătirii de luptă,

Măsuri care urmează să fie puse în aplicare la introducerea nivelului Complet de pregătire pentru luptă.

Cei care au pus la punct acest plan susțin că în cazul unei lovituri de stat, unii dintre ofițerii care apără Kremlinul pot suferi depresie, melancolie, incertitudine cu privire la corectitudinea acțiunilor superiorilor lor, sentimente de teamă și anxietate pentru viața lor. Așadar, planul mai stabilește ca ofițerii FSO care sunt mai vulnerabili din punct de vedere psihologic ar trebui să fie trimiși la spital.

Ce metode ar folosi adversarii lui Vladimir Putin

FSO a mai precizat că inamicul este viclean și insidios. Așadar, inițial, adversarii regimului de la Kremlin vor vrea să producă o instabilitate psihologică a personalului pentru ca acestea să fie dezorientat din punct de vedere moral. De asemenea, persoanele pe care FSO le consideră inamici vor vrea să îi facă pe ofițeri să se simtă nepregătiți.

Mai mult decât atât, au fost numiți și principalii adversari. Printre ei se numără televiziunea, radioul, presa scrisă, mediile sociale, cărțile, broșurile, pliantele și afișele. În plus, agenții serviciilor de informații străine pot împrăștia informații care pot ajunge la rudele ofițerilor FSO. În același timp, în atenția FSO se află anumite persoane vizate că sunt „capabile să infecteze psihologic personalul și care posedă abilități hipnotice”. Cu toate acestea, documentul nu specifică cine sunt aceste persoane sau cum pot hipnotiza și infecta psihologic forțele Rusiei.

FSO mai subliniează că inamicul poate folosi și alte metode pentru o eventuală lovitură de stat. Este vorba de anumite software-uri și hardware-uri care să permită efecte sonore și vizuale, jocuri psiho-corectoare, formule chimice și biologice psihoactive, psiho-viruși și programe de calculator care să exercite o influență subtilă asupra operatorilor de calculator, psiho-generatoare, generatoare acustice de joasă frecvență, produse publicitare, obiecte de uz casnic de zi cu zi în ambalaje pregătite.

Care este rolul acestor metode folosite de inamicii regimului de la Kremlin

Jocurile psiho-corectoare de care se teme Kremlinul sunt destinate în principal dezvoltării atenției și depășirii fricilor la copiii preșcolari. Psihologii pentru copii folosesc în acest scop păpuși umane sau animale. De asemenea, FSO a mai precizat psiho-virușii informatici. Totuși, ei pot fi excluși din metodele de influențare psihologică a personalului de securitate pentru că site-urile pornografice străine se bucură de o mare popularitate printre ofițerii ruși. Mai mult decât atât, accesul la internet a fost întrerupt în urmă cu câțiva ani pe timp de noapte. De asemenea, utilizarea telefoanelor mobile și a tabletelor în timpul serviciului la Kremlin este strict interzisă.

În ceea ce privește psihogeneratorul, sau „generatorul de materie întunecată”, se spune că ar fi fost dezvoltat în centrele secrete ale CIA. Îm plus, Rusia a încercat, de asemenea, să creeze arme psihologice. În acest context, au fost investiți sume mari de bani, dar din cauza rezultatelor slabe, programul secret a fost închis.

De asemenea, este puțin probabil ca generatoarele acustice de joasă frecvență să slăbească moralul personalului. Ele sunt utilizate pentru depanarea și repararea dispozitivelor electronice sau electroacustice. În același timp, ofițeriilor străini le-ar fi dificil să le introducă în Kremlin.

Astrologie, magie neagră, mediumuri

Directorul adjunct al FSO, Alexander Komov, a fost cel care a pus în aplicare planul secret. Acest lucru s-a întâmplat în timp ce Reshit Bukharin, membru al Departamentului de personal al FSO, a pregătit versiunea finală. Bukharin este considerat un mare intelectual în rândurile FSO. El a publicat mai multe lucrări științifice legate de protecția oficialilor guvernamentali de rang înalt.

În același timp, generalul Komov este unul dintre cei mai secreți ofițeri ai FSO. Așadar, nu se știu foarte multe lucruri despre el. Colegii lui spun că generalul participă frecvent la tot felul de seminarii științifice și discuții legate de cercetarea spațială. Mai mult decât atât, o sursă de securitate de la Kremlin a declarat că generalul Stargazer conduce un grup de consilieri independenți. În acest grup sunt prezenți astrologi, magicieni negri și mediumuri. Unii dintre ei au fost consilieri ai șefului securității personale a lui Elțîn, Alexander Korzhakov, și ai succesorului său Evgheni Murov. Aceste persoane redactează, momentan, previziuni și îi consiliază pe actualii șefi ai FSO, arată o investigație realizată de The Insider, potrivit Adevărul.