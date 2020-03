Într-o nouă postare pe Facebook, Andrei Caramitru îndeamnă la o acțiune de protest împotriva Guvernului, pentru a determina demararea marilor proiecte de investiții în autostrăzi. El îl ia ca posibil partener pe omul de afaceri Ștefan Mandachi, inițiatorul mișcării „șîeu” și îl îndeamnă ca, împreună, să inițieze un nou protest care să se concretizeze în blocarea traficului, pentru 30 de minute, în toată țara.

„Ștefan Mandachi scrie frustrat că a trecut un an de la acțiunea șîeu și evident nimic, nimic nu s-a întâmplat. Nici măcar o schimbare de gardă prin instituțiile care se ocupă de autostrăzi. Ceva. Și oamenii de afaceri din Moldova nici măcar nu vor să vorbească de asta, de frică. Ștefan – hai să facem o acțiune serioasă. Mai mare decât acum un an. Cu 30 Min. blocare trafic peste tot în țară. Cu cereri, însă, clare – exact ce oug/legi trebuie date, ce bani trebuie alocați, unde, ce oameni trebuie schimbați. Că oamenii vor participa. Și e cazul sa începem să punem presiune iar, maximă”, scrie Andrei Caramitru.

Omul de afaceri Ștefan Mandachi este inițiatorul protestului „România vrea autostrăzi”, derulat în luna martie anul trecut, timp de 15 minute, care a constat în blocarea traficului în centrul Capitalei, dar şi pe mai multe drumuri importante din ţară. În marile oraşe, oamenii au întrerupt activitatea şi au ieşit în pieţele centrale cerând îmbunătăţirea infrastructurii rutiere.

Caramitru neîncrezător într-o alianță PNL, USR și PLUS

Pe de altă parte, într-o altă postare, Andrei Caramitru susține că PNL, USR și PLUS trebuie să se înțeleagă asupra candidaților unici pentru că, altfel, alegerile locale în București și în marile orașe vor fi câștigate de PSD.

„Eu mă aștept la un minim effort de inteligență din partea USR, PNL și PLUS, să agreeze rapid candidați comuni pentru cele 6 sectoare în Bucuresti și măcar (în) 15 orașe mari unde are PSD primari. Ceva tactic simplu. Susținere candidat cel mai bine plasat, Pt. ceilalți viceprimar și sef consiliu județean. Ce D-zeu e așa de greu fraților? Puneți-vă naibii într-o cameră câteva ore. Sau pierdeți toate primăriile și județele astea și condamnați milioane de oameni să rămână sub PSD sau le câștigați. Ce naibii e așa de greu?” a scris Andrei Caramitru în postarea sa.

El a adăugat că ar fi absurd ca fiecare dintre aceste partide să creadă că celelalte se vor retrage din proprie inițiativă din cursa electorală, fără o înțelegere prealabilă și că vor lăsa drumul liber.

„Și încă ceva. E absurd să crezi că local peste tot, cumva magic, unii oameni or să se retragă. Însă voi de la centru puteți, totuși, impune ceva. Dacă nu puteți – înseamnă că aveți control zero pe partidele voastre și mă întreb ce rol mai aveți pe acolo dacă nici atât nu puteți organiza”, a mai scris Caramitru.

Te-ar putea interesa și: